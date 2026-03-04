https://sarabic.ae/20260304/الخارجية-الروسية-تجاهل-وسائل-الإعلام-الدولية-مقتل-تلميذات-المدارس-في-إيران-أمر-لا-يوصف-1111020741.html
الخارجية الروسية: تجاهل وسائل الإعلام الدولية مقتل تلميذات المدارس في إيران أمر لا يوصف
سبوتنيك عربي
صرّحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، أن "صمت وسائل الإعلام الدولية حيال مقتل تلميذات المدارس في إيران، أمر لا يوصف". 04.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg
وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقًا على صمت وسائل الإعلام العالمية إزاء مقتل التلميذات في إيران، إن "الحزن قائم ويمكن وصفه، لكن لا يتم التطرق إليه (في وسائل الإعلام الغربية والعالمية)، الشيء الذي لا يمكن وصفه بكل معنى الكلمة، هذا الصمت حوله، إنه أمر فظيع".وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.أردوغان ينتقد تجاهل مبادئ الأمم المتحدة في ظل الحرب على إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_da92d22e5e92b452e22639a1bdbc6e9a.jpg
وقالت زاخاروفا لإذاعة "سبوتنيك"، تعليقًا على صمت وسائل الإعلام العالمية إزاء مقتل التلميذات في إيران، إن "الحزن قائم ويمكن وصفه، لكن لا يتم التطرق إليه (في وسائل الإعلام الغربية والعالمية)، الشيء الذي لا يمكن وصفه بكل معنى الكلمة، هذا الصمت حوله، إنه أمر فظيع".
وشنّت الولايات المتحدة وإسرائيل، في الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، وبعض قادة الحرس الثوري والجيش.
وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط في الإمارات وقطر والبحرين والكويت والسعودية، ووعدت بـ"ردّ غير مسبوق".
وجاءت الضربات على إيران رغم المفاوضات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران في جنيف، نهاية فبراير الماضي، بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، مؤكدةً أن مسؤولية التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.