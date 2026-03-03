https://sarabic.ae/20260303/روبيو-الولايات-المتحدة-تسبق-الجدول-الزمني-الذي-حددته-بشأن-عمليتها-العسكرية-ضد-إيران-1111013008.html
روبيو: الولايات المتحدة تسبق الجدول الزمني الذي حددته بشأن عمليتها العسكرية ضد إيران
روبيو: الولايات المتحدة تسبق الجدول الزمني الذي حددته بشأن عمليتها العسكرية ضد إيران
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة متقدمة على الجدول الزمني المحدد لعمليتها ضد إيران.
وقال روبيو للصحفيين: "أبلغتني وزارة الدفاع أن كل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد، أو يتقدم عليه".وأضاف روبيو للصحفيين: "آخر المعلومات التي وصلتني قبل ثوانٍ من بدء التصوير هي أن طائرة مسيّرة اصطدمت، للأسف، بموقف السيارات المجاور لمبنى القنصلية في دبي، ما تسبب في اندلاع حريق هناك. جميع الموظفين بخير وقد استجابوا للحادث".وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن سفن البحرية الأمريكية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر، لتأمين إبحارها وسط تصاعد الضربات المتبادلة بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.وأضاف: "بدءا من الآن، أصدرتُ أمرًا إلى مؤسسة تمويل التنمية الأميركية بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات للأمن المالي لجميع عمليات التجارة البحرية، وخاصة الطاقة، التي تمر عبر الخليج، وذلك بسعر معقول جدًا. وسيكون هذا التأمين متاحًا لجميع خطوط الشحن".
20:52 GMT 03.03.2026 (تم التحديث: 20:53 GMT 03.03.2026)
صرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، اليوم الثلاثاء، بأن الولايات المتحدة متقدمة على الجدول الزمني المحدد لعمليتها ضد إيران.
وقال روبيو للصحفيين: "أبلغتني وزارة الدفاع أن كل شيء يسير وفق الجدول الزمني المحدد، أو يتقدم عليه".
أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن طائرة مسيّرة اصطدمت بموقف سيارات القنصلية الأمريكية في دبي، ما أدى إلى اندلاع حريق، لكن لم تُسجّل أي إصابات أو خسائر بشرية.
وأضاف روبيو للصحفيين: "آخر المعلومات التي وصلتني قبل ثوانٍ من بدء التصوير هي أن طائرة مسيّرة اصطدمت، للأسف، بموقف السيارات المجاور لمبنى القنصلية في دبي، ما تسبب في اندلاع حريق هناك. جميع الموظفين بخير وقد استجابوا للحادث".
وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن سفن البحرية الأمريكية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر، لتأمين إبحارها وسط تصاعد الضربات المتبادلة بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إذا لزم الأمر، ستبدأ البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. ومهما يكن، ستضمن الولايات المتحدة التدفق الحر للطاقة إلى العالم".
وأضاف: "بدءا من الآن، أصدرتُ أمرًا إلى مؤسسة تمويل التنمية الأميركية بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات للأمن المالي لجميع عمليات التجارة البحرية، وخاصة الطاقة، التي تمر عبر الخليج، وذلك بسعر معقول جدًا. وسيكون هذا التأمين متاحًا لجميع خطوط الشحن".