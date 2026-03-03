https://sarabic.ae/20260303/ترامب-سفن-البحرية-الأمريكية-سترافق-ناقلات-النفط-عبر-مضيق-هرمز-إذا-لزم-الأمر-1111010813.html
ترامب: سفن البحرية الأمريكية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن سفن البحرية الأمريكية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر، لتأمين إبحارها وسط تصاعد الضربات... 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T20:24+0000
2026-03-03T20:24+0000
2026-03-03T20:24+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
ترامب
العالم
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109160862_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_c9e306ee1aeb50774fd08d3f48b55aa5.jpg
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إذا لزم الأمر، ستبدأ البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. ومهما يكن، ستضمن الولايات المتحدة التدفق الحر للطاقة إلى العالم".ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون إسرائيل قد أجبرت الولايات المتحدة على الدخول في معركة ضد إيران، مؤكدًا أنه هو من أجبر إسرائيل على ذلك.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل قد أجبرت الولايات المتحدة على الدخول في المعركة: "كلا، يمكن القول إن العكس هو الصحيح، ففي الواقع كنا منخرطين في مفاوضات مع هؤلاء "المختلين" وكنت أعتقد أنهم كانوا سيبادرون إلى الهجوم لو لم نفعل ذلك"، وفق تعبيره.وأضاف: "يمكن القول إنني أنا من أجبرت إسرائيل على الانخراط في المعركة، وفي الواقع كان لدينا تأثير كبير لأن كل ما تملكه إيران قد تدمر اليوم، وصواريخهم بدأت تنضب".وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض ردًا على سؤال حول من تفضّل الولايات المتحدة أن يتسلم السلطة في إيران: "معظم الأشخاص الذين كنا نفكر فيهم قتلوا. واليوم لدينا مجموعة مختلفة من الأشخاص ولكنهم ربما يكونوا قد قتلوا أيضًا".
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109160862_0:0:1436:1077_1920x0_80_0_0_60564eead81fb1f40713b307374cd337.jpg
الولايات المتحدة الأمريكية, ترامب, العالم, إيران
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن سفن البحرية الأمريكية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر، لتأمين إبحارها وسط تصاعد الضربات المتبادلة بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.
وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إذا لزم الأمر، ستبدأ البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. ومهما يكن، ستضمن الولايات المتحدة التدفق الحر للطاقة إلى العالم".
وأضاف: "بدءا من الآن، أصدرتُ أمرًا إلى مؤسسة تمويل التنمية الأميركية بتوفير تأمين ضد المخاطر السياسية وضمانات للأمن المالي لجميع عمليات التجارة البحرية، وخاصة الطاقة، التي تمر عبر الخليج، وذلك بسعر معقول جدًا. وسيكون هذا التأمين متاحًا لجميع خطوط الشحن".
ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون إسرائيل قد أجبرت الولايات المتحدة على الدخول في معركة ضد إيران، مؤكدًا أنه هو من أجبر إسرائيل على ذلك.
وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل قد أجبرت الولايات المتحدة على الدخول في المعركة: "كلا، يمكن القول إن العكس هو الصحيح، ففي الواقع كنا منخرطين في مفاوضات مع هؤلاء "المختلين" وكنت أعتقد أنهم كانوا سيبادرون إلى الهجوم لو لم نفعل ذلك"، وفق تعبيره.
وأضاف: "يمكن القول إنني أنا من أجبرت إسرائيل على الانخراط في المعركة، وفي الواقع كان لدينا تأثير كبير لأن كل ما تملكه إيران قد تدمر اليوم، وصواريخهم بدأت تنضب".
وذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن معظم الأشخاص التي كانت الولايات المتحدة تعتبرهم بدلاء محتملين لقيادات النظام الإيراني قد قُتلوا.
وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض ردًا على سؤال حول من تفضّل الولايات المتحدة أن يتسلم السلطة في إيران: "معظم الأشخاص الذين كنا نفكر فيهم قتلوا. واليوم لدينا مجموعة مختلفة من الأشخاص ولكنهم ربما يكونوا قد قتلوا أيضًا".