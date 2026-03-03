https://sarabic.ae/20260303/ترامب-سفن-البحرية-الأمريكية-سترافق-ناقلات-النفط-عبر-مضيق-هرمز-إذا-لزم-الأمر-1111010813.html

ترامب: سفن البحرية الأمريكية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر

سبوتنيك عربي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أن سفن البحرية الأمريكية سترافق ناقلات النفط عبر مضيق هرمز إذا لزم الأمر، لتأمين إبحارها وسط تصاعد الضربات...

الولايات المتحدة الأمريكية

ترامب

العالم

إيران

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/01/0c/1109160862_0:0:1616:909_1920x0_80_0_0_c9e306ee1aeb50774fd08d3f48b55aa5.jpg

وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "إذا لزم الأمر، ستبدأ البحرية الأمريكية بمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. ومهما يكن، ستضمن الولايات المتحدة التدفق الحر للطاقة إلى العالم".ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تكون إسرائيل قد أجبرت الولايات المتحدة على الدخول في معركة ضد إيران، مؤكدًا أنه هو من أجبر إسرائيل على ذلك.وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل قد أجبرت الولايات المتحدة على الدخول في المعركة: "كلا، يمكن القول إن العكس هو الصحيح، ففي الواقع كنا منخرطين في مفاوضات مع هؤلاء "المختلين" وكنت أعتقد أنهم كانوا سيبادرون إلى الهجوم لو لم نفعل ذلك"، وفق تعبيره.وأضاف: "يمكن القول إنني أنا من أجبرت إسرائيل على الانخراط في المعركة، وفي الواقع كان لدينا تأثير كبير لأن كل ما تملكه إيران قد تدمر اليوم، وصواريخهم بدأت تنضب".وأضاف ترامب خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس في البيت الأبيض ردًا على سؤال حول من تفضّل الولايات المتحدة أن يتسلم السلطة في إيران: "معظم الأشخاص الذين كنا نفكر فيهم قتلوا. واليوم لدينا مجموعة مختلفة من الأشخاص ولكنهم ربما يكونوا قد قتلوا أيضًا".

الولايات المتحدة الأمريكية

إيران

