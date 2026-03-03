https://sarabic.ae/20260303/انتهاك-للقانون-الدولي-ماكرون-ينتقد-الهجمات-الأمريكية-والإسرائيلية-على-إيران-1111008355.html
"انتهاك للقانون الدولي"... ماكرون ينتقد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران
وقال ماكرون في خطابٍ للشعب الفرنسي: "قررت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ عملية عسكرية. وقد نُفّذت هذه العملية خارج إطار القانون الدولي، وهو أمر لا يمكننا التغاضي عنه". وبُثّ الخطاب على الموقع الإلكتروني الرسمي لقصر الإليزيه.
ووفقاً للرئيس الفرنسي، فإن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا من خلال الدبلوماسية.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "قاعدتين فرنسيتين في منطقة الخليج تعرضتا لأضرار مادية نتيجة ضربات إيرانية".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجيه حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" من بحر البلطيق إلى البحر المتوسط، وصرح بأنه جرى نشر مقاتلات "رافال" وقدرات جوية فرنسية أخرى في الشرق الأوسط، على خلفية التصعيد والضربات المتبادلة بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.
ووفقا لماكرون، فإن "قوات فرنسية أسقطت طائرات مسيرة إيرانية "دفاعًا عن النفس" خلال الساعات الأولى للتصعيد".
وأعلن الرئيس الفرنسي عن نشر مقاتلات فرنسية من طراز "رافال" وقدرات جوية أخرى في منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات الأخيرة.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.