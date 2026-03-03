"انتهاك للقانون الدولي"... ماكرون ينتقد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
"انتهاك للقانون الدولي"... ماكرون ينتقد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران
"انتهاك للقانون الدولي"... ماكرون ينتقد الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لا يمكنها التغاضي عن تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، فهي تنتهك القانون الدولي. 03.03.2026
2026-03-03T19:55+0000
2026-03-03T19:55+0000
العالم
أخبار فرنسا
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/07/1094582475_0:180:3072:1908_1920x0_80_0_0_5b23818550e36cbf9665faf538c73ef4.jpg
وقال ماكرون في خطابٍ للشعب الفرنسي: "قررت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ عملية عسكرية. وقد نُفّذت هذه العملية خارج إطار القانون الدولي، وهو أمر لا يمكننا التغاضي عنه". وبُثّ الخطاب على الموقع الإلكتروني الرسمي لقصر الإليزيه.وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "قاعدتين فرنسيتين في منطقة الخليج تعرضتا لأضرار مادية نتيجة ضربات إيرانية".وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجيه حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" من بحر البلطيق إلى البحر المتوسط، وصرح بأنه جرى نشر مقاتلات "رافال" وقدرات جوية فرنسية أخرى في الشرق الأوسط، على خلفية التصعيد والضربات المتبادلة بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.ووفقا لماكرون، فإن "قوات فرنسية أسقطت طائرات مسيرة إيرانية "دفاعًا عن النفس" خلال الساعات الأولى للتصعيد".وأعلن الرئيس الفرنسي عن نشر مقاتلات فرنسية من طراز "رافال" وقدرات جوية أخرى في منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات الأخيرة.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
تابعنا عبر
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لا يمكنها التغاضي عن تصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، فهي تنتهك القانون الدولي.
وقال ماكرون في خطابٍ للشعب الفرنسي: "قررت الولايات المتحدة وإسرائيل شنّ عملية عسكرية. وقد نُفّذت هذه العملية خارج إطار القانون الدولي، وهو أمر لا يمكننا التغاضي عنه". وبُثّ الخطاب على الموقع الإلكتروني الرسمي لقصر الإليزيه.
ووفقاً للرئيس الفرنسي، فإن السلام الدائم في الشرق الأوسط لا يتحقق إلا من خلال الدبلوماسية.
وأشار الرئيس الفرنسي إلى أن "قاعدتين فرنسيتين في منطقة الخليج تعرضتا لأضرار مادية نتيجة ضربات إيرانية".
وأعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون توجيه حاملة الطائرات الفرنسية "شارل ديغول" من بحر البلطيق إلى البحر المتوسط، وصرح بأنه جرى نشر مقاتلات "رافال" وقدرات جوية فرنسية أخرى في الشرق الأوسط، على خلفية التصعيد والضربات المتبادلة بين إيران من جانب والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر.
ووفقا لماكرون، فإن "قوات فرنسية أسقطت طائرات مسيرة إيرانية "دفاعًا عن النفس" خلال الساعات الأولى للتصعيد".
إيران والبرنامج النووي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
إعلام: عملية اختيار المرشد الجديد لإيران في مراحلها النهائية
19:32 GMT
وأعلن الرئيس الفرنسي عن نشر مقاتلات فرنسية من طراز "رافال" وقدرات جوية أخرى في منطقة الشرق الأوسط خلال الساعات الأخيرة.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
