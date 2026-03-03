https://sarabic.ae/20260303/إعلام-عملية-اختيار-المرشد-الجديد-لإيران-في-مراحلها-النهائية-1111007270.html
إعلام: عملية اختيار المرشد الجديد لإيران في مراحلها النهائية
إعلام: عملية اختيار المرشد الجديد لإيران في مراحلها النهائية
سبوتنيك عربي
تجري إيران عملية التصويت النهائي لاختيار المرشد الجديد، عقب مقتل آية الله خامنئي في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية. 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T19:32+0000
2026-03-03T19:32+0000
2026-03-03T19:32+0000
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101479/43/1014794361_0:0:5760:3240_1920x0_80_0_0_e4fa46ee59a7e6ce29331d8a83deaafd.jpg
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء: "تجرى أعمال التصويت النهائي لاختيار المرشد الجديد عقب استشهاد آية الله خامنئي في الهجمات الأميركية والإسرائيلية".وأوضحت الوكالة أن خامنئي لم يحدد أي اسم لخليفته وترك الأمر لخبراء القيادة.وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.
https://sarabic.ae/20260303/فيدان-إيران-تريد-إغراق-المنطقة-معها-والغارات-العشوائية-على-الدول-المجاورة-خاطئة-1111007049.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101479/43/1014794361_363:0:5483:3840_1920x0_80_0_0_9732c5f553e99513acd9ee3dd71099ff.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إيران
إعلام: عملية اختيار المرشد الجديد لإيران في مراحلها النهائية
تجري إيران عملية التصويت النهائي لاختيار المرشد الجديد، عقب مقتل آية الله خامنئي في الهجمات الأمريكية والإسرائيلية.
وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية، اليوم الثلاثاء: "تجرى أعمال التصويت النهائي لاختيار المرشد الجديد عقب استشهاد آية الله خامنئي في الهجمات الأميركية والإسرائيلية".
وأضافت أن الاجتماعات لعملية الاختيار تجرى عن بُعد وبآلية تصويت مختلفة، مشيرة إلى أنه وفقا للمصادر فإن عملية الاختيار دخلت المراحل النهائية وقد يُعلن اسم المرشد الجديد قريبا.
وأوضحت الوكالة أن خامنئي لم يحدد أي اسم لخليفته وترك الأمر لخبراء القيادة.
وفي الـ28 من فبراير/ شباط الماضي، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك العاصمة طهران، ما خلف أضرارا كبيرة وسقوط ضحايا مدنيين
واغتيال المرشد الأعلى علي خامنئي، وبعض قيادة الحرس الثوري والجيش.
وقامت إيران برد انتقامي على الهجوم الأمريكي-الإسرائيلي، ما أسفر عن تأثير واسع على 8 دول في المنطقة. وشملت التداعيات كلا من وإسرائيل، والعراق (أربيل)، والأردن، والكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية.