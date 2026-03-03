https://sarabic.ae/20260303/فيدان-إيران-تريد-إغراق-المنطقة-معها-والغارات-العشوائية-على-الدول-المجاورة-خاطئة-1111007049.html
فيدان: إيران تريد إغراق المنطقة معها والغارات العشوائية على الدول المجاورة "خاطئة"
فيدان: إيران تريد إغراق المنطقة معها والغارات العشوائية على الدول المجاورة "خاطئة"
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن إيران تريد إغراق المنطقة معها، مشيرا إلى أن الغارات التي تشنها على الدول المجاورة "خاطئة". 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T19:22+0000
2026-03-03T19:22+0000
2026-03-03T19:22+0000
العالم
إيران
أخبار تركيا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/03/1094459142_0:31:2944:1687_1920x0_80_0_0_62481bb107a20e12009ac4f50fd8c3da.jpg
وقال فيدان في تصريحات لقناة "تي آر تي" التركية، إن "إيران تريد إغراق المنطقة معها. الغارات العشوائية التي تشنها على الدول المجاورة خاطئة".وحذر فيدان من توسع رقعة الحرب بالمنطقة، وذلك في حال إذا أقدمت الدول التي تتعرض للهجوم من إيران على استخدام حقها في الرد، معربا عن عدم اعتقاده أن تبقى الدول التي تتعرض للهجوم الإيراني صامتة أمام استهداف بنيتها التحتية للطاقة من قبل إيران.وأشار إلى أن إيران "لا تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة فقط، بل البنية التحتية للطاقة والهيئات المدنية بالدول المجاورة".وأوضح فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع شركائها بشأن إمكانية إعادة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، وبحث موعد توقف "المعتدي" عن هجماته أو إبداء استعداده لذلك.وأشار إلى أن "العمليات العسكرية الحالية أفرزت شرطين محتملين: الحد الأدنى يتمثل في جعل إيران عاجزة عسكرياً بما يرضي خصومها، فيما يتمثل الحد الأقصى في تغيير النظام".
https://sarabic.ae/20260303/أردوغان-ينتقد-تجاهل-مبادئ-الأمم-المتحدة-في-ظل-الحرب-على--إيران-1111005372.html
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/03/1094459142_213:0:2944:2048_1920x0_80_0_0_be413c0a8c215baa4970eeec7f5412cc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, إيران, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, إيران, أخبار تركيا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
فيدان: إيران تريد إغراق المنطقة معها والغارات العشوائية على الدول المجاورة "خاطئة"
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن إيران تريد إغراق المنطقة معها، مشيرا إلى أن الغارات التي تشنها على الدول المجاورة "خاطئة".
وقال فيدان في تصريحات لقناة "تي آر تي" التركية، إن "إيران تريد إغراق المنطقة معها. الغارات العشوائية التي تشنها على الدول المجاورة خاطئة".
وأضاف وزير الخارجية التركي أن إيران تتبع استراتيجية "تدمير دول المنطقة معها، وتستهدف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج"، مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع بعض الدول لمنع تفاقم الوضع بالمنطقة.
وحذر فيدان من توسع رقعة الحرب بالمنطقة، وذلك في حال إذا أقدمت الدول التي تتعرض للهجوم من إيران على استخدام حقها في الرد، معربا عن عدم اعتقاده أن تبقى الدول التي تتعرض للهجوم الإيراني صامتة أمام استهداف بنيتها التحتية للطاقة من قبل إيران.
وأشار إلى أن إيران "لا تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة فقط، بل البنية التحتية للطاقة والهيئات المدنية بالدول المجاورة".
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن وقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وبدء مسار تفاوضي جديد قد يستغرق وقتاً، في ظل استمرار العمليات العسكرية الجارية.
وأوضح فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع شركائها بشأن إمكانية إعادة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، وبحث موعد توقف "المعتدي" عن هجماته أو إبداء استعداده لذلك.
وأشار إلى أن "العمليات العسكرية الحالية أفرزت شرطين محتملين: الحد الأدنى يتمثل في جعل إيران عاجزة عسكرياً بما يرضي خصومها، فيما يتمثل الحد الأقصى في تغيير النظام".