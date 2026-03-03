عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
فيدان: إيران تريد إغراق المنطقة معها والغارات العشوائية على الدول المجاورة "خاطئة"
فيدان: إيران تريد إغراق المنطقة معها والغارات العشوائية على الدول المجاورة "خاطئة"
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن إيران تريد إغراق المنطقة معها، مشيرا إلى أن الغارات التي تشنها على الدول المجاورة "خاطئة". 03.03.2026
وقال فيدان في تصريحات لقناة "تي آر تي" التركية، إن "إيران تريد إغراق المنطقة معها. الغارات العشوائية التي تشنها على الدول المجاورة خاطئة".وحذر فيدان من توسع رقعة الحرب بالمنطقة، وذلك في حال إذا أقدمت الدول التي تتعرض للهجوم من إيران على استخدام حقها في الرد، معربا عن عدم اعتقاده أن تبقى الدول التي تتعرض للهجوم الإيراني صامتة أمام استهداف بنيتها التحتية للطاقة من قبل إيران.وأشار إلى أن إيران "لا تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة فقط، بل البنية التحتية للطاقة والهيئات المدنية بالدول المجاورة".وأوضح فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع شركائها بشأن إمكانية إعادة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، وبحث موعد توقف "المعتدي" عن هجماته أو إبداء استعداده لذلك.وأشار إلى أن "العمليات العسكرية الحالية أفرزت شرطين محتملين: الحد الأدنى يتمثل في جعل إيران عاجزة عسكرياً بما يرضي خصومها، فيما يتمثل الحد الأقصى في تغيير النظام".
أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الثلاثاء، أن إيران تريد إغراق المنطقة معها، مشيرا إلى أن الغارات التي تشنها على الدول المجاورة "خاطئة".
وقال فيدان في تصريحات لقناة "تي آر تي" التركية، إن "إيران تريد إغراق المنطقة معها. الغارات العشوائية التي تشنها على الدول المجاورة خاطئة".

وأضاف وزير الخارجية التركي أن إيران تتبع استراتيجية "تدمير دول المنطقة معها، وتستهدف البنية التحتية للطاقة في دول الخليج"، مشيرا إلى أن بلاده تعمل مع بعض الدول لمنع تفاقم الوضع بالمنطقة.

وحذر فيدان من توسع رقعة الحرب بالمنطقة، وذلك في حال إذا أقدمت الدول التي تتعرض للهجوم من إيران على استخدام حقها في الرد، معربا عن عدم اعتقاده أن تبقى الدول التي تتعرض للهجوم الإيراني صامتة أمام استهداف بنيتها التحتية للطاقة من قبل إيران.
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
أردوغان ينتقد تجاهل مبادئ الأمم المتحدة في ظل الحرب على إيران
19:00 GMT
وأشار إلى أن إيران "لا تستهدف القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة فقط، بل البنية التحتية للطاقة والهيئات المدنية بالدول المجاورة".
قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، إن وقف الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران وبدء مسار تفاوضي جديد قد يستغرق وقتاً، في ظل استمرار العمليات العسكرية الجارية.
وأوضح فيدان أن بلاده تجري مباحثات مع شركائها بشأن إمكانية إعادة الأطراف المتحاربة إلى طاولة المفاوضات، وبحث موعد توقف "المعتدي" عن هجماته أو إبداء استعداده لذلك.
وأشار إلى أن "العمليات العسكرية الحالية أفرزت شرطين محتملين: الحد الأدنى يتمثل في جعل إيران عاجزة عسكرياً بما يرضي خصومها، فيما يتمثل الحد الأقصى في تغيير النظام".
