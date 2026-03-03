أردوغان ينتقد تجاهل مبادئ الأمم المتحدة في ظل الحرب على إيران

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الرابع.. صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
22:30 GMT
50 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
243 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
الفورمولا واحد: موسم جديد بقوانين متجددة وصراع مفتوح على اللقب
15:00 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
15:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
15:41 GMT
19 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:00 GMT
31 د
صدى الحياة
الألواح الشمسية ثورة الطاقة النظيفة
16:32 GMT
30 د
مساحة حرة
المسلسل المصري "صحاب الأرض" عمل فني يحمل رسائل سياسية وثقافية
17:30 GMT
29 د
بلا قيود
خبير: دول الخليج تريد حل الأزمة في المنطقة واستهدافها غير مبرر
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
إيران تستعد لحرب طويلة المدى مع أمريكا وإسرائيل
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التداعيات الإنسانية والبيئية وتصاعد أزمة الهجرة بسبب الحرب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260303/أردوغان-ينتقد-تجاهل-مبادئ-الأمم-المتحدة-في-ظل-الحرب-على--إيران-1111005372.html
أردوغان ينتقد تجاهل مبادئ الأمم المتحدة في ظل الحرب على إيران
أردوغان ينتقد تجاهل مبادئ الأمم المتحدة في ظل الحرب على إيران
سبوتنيك عربي
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن النظام الدولي القائم على مبادئ الأمم المتحدة قد توقف فعلياً عن العمل في ظل التصعيد المحيط بإيران. 03.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-03T19:00+0000
2026-03-03T19:00+0000
العالم
أخبار ايران اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
اسرائيل
أخبار تركيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487975_0:0:1220:687_1920x0_80_0_0_acd2e3765e57727a5685784c2c506172.jpg
وقال أردوغان: "النظام القديم ينهار، لكن ما سيحل محله لا يزال غير واضح. ينزلق عالمنا بسرعة نحو فترة من الفوضى تسودها القوة الغاشمة وقانون الأقوى. نشهد مرة أخرى هذه العملية التي بدأت بالهجمات على جارتنا إيران".جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام البرلمان التركي اليوم الثلاثاء، وبثته قنوات تلفزيونية محلية، ووفقاً لأردوغان، فإن مبادئ التعددية، والسيادة المتساوية، وحل النزاعات الدبلوماسية، التي تجسدها منظومة الأمم المتحدة، يتم تجاهلها من قبل منشئيها. وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. ترد إيران بشنّ غارات على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وجاءت هذه الغارات على إيران رغم المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والتي عُقدت آخر جولة منها في 26 فبراير/شباط في جنيف، وأسفر الهجوم عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وقد أعلنت إيران الحداد لمدة أربعين يوماً.الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن إدانته للضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيرانغوتيريش: استخدام أمريكا وإسرائيل للقوة ضد إيران ورد طهران اللاحق يقوض السلام والأمن الدوليين
https://sarabic.ae/20260302/وزير-الحرب-الأمريكي-نشن-الحملة-الجوية-الأكثر-فتكا-في-التاريخ-1110947607.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/05/0d/1100487975_73:0:1157:813_1920x0_80_0_0_9beb53bac1fb9d0dd25dc7b681ed7fe9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار ايران اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار تركيا اليوم

أردوغان ينتقد تجاهل مبادئ الأمم المتحدة في ظل الحرب على إيران

19:00 GMT 03.03.2026
© AP Photo / Achmad Ibrahimالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.03.2026
© AP Photo / Achmad Ibrahim
تابعنا عبر
صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن النظام الدولي القائم على مبادئ الأمم المتحدة قد توقف فعلياً عن العمل في ظل التصعيد المحيط بإيران.
وقال أردوغان: "النظام القديم ينهار، لكن ما سيحل محله لا يزال غير واضح. ينزلق عالمنا بسرعة نحو فترة من الفوضى تسودها القوة الغاشمة وقانون الأقوى. نشهد مرة أخرى هذه العملية التي بدأت بالهجمات على جارتنا إيران".
جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام البرلمان التركي اليوم الثلاثاء، وبثته قنوات تلفزيونية محلية، ووفقاً لأردوغان، فإن مبادئ التعددية، والسيادة المتساوية، وحل النزاعات الدبلوماسية، التي تجسدها منظومة الأمم المتحدة، يتم تجاهلها من قبل منشئيها.
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخ
أمس, 13:41 GMT
وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. ترد إيران بشنّ غارات على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الغارات على إيران رغم المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والتي عُقدت آخر جولة منها في 26 فبراير/شباط في جنيف، وأسفر الهجوم عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وقد أعلنت إيران الحداد لمدة أربعين يوماً.
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن إدانته للضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران
غوتيريش: استخدام أمريكا وإسرائيل للقوة ضد إيران ورد طهران اللاحق يقوض السلام والأمن الدوليين
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала