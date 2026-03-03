https://sarabic.ae/20260303/أردوغان-ينتقد-تجاهل-مبادئ-الأمم-المتحدة-في-ظل-الحرب-على--إيران-1111005372.html

صرّح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن النظام الدولي القائم على مبادئ الأمم المتحدة قد توقف فعلياً عن العمل في ظل التصعيد المحيط بإيران. 03.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال أردوغان: "النظام القديم ينهار، لكن ما سيحل محله لا يزال غير واضح. ينزلق عالمنا بسرعة نحو فترة من الفوضى تسودها القوة الغاشمة وقانون الأقوى. نشهد مرة أخرى هذه العملية التي بدأت بالهجمات على جارتنا إيران".جاء ذلك في خطاب ألقاه أمام البرلمان التركي اليوم الثلاثاء، وبثته قنوات تلفزيونية محلية، ووفقاً لأردوغان، فإن مبادئ التعددية، والسيادة المتساوية، وحل النزاعات الدبلوماسية، التي تجسدها منظومة الأمم المتحدة، يتم تجاهلها من قبل منشئيها. وفي 28 فبراير/شباط، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، ما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. ترد إيران بشنّ غارات على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وجاءت هذه الغارات على إيران رغم المحادثات الجارية بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني، والتي عُقدت آخر جولة منها في 26 فبراير/شباط في جنيف، وأسفر الهجوم عن مقتل المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، وقد أعلنت إيران الحداد لمدة أربعين يوماً.الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن إدانته للضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيرانغوتيريش: استخدام أمريكا وإسرائيل للقوة ضد إيران ورد طهران اللاحق يقوض السلام والأمن الدوليين

