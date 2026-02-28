عربي
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260228/الأمين-العام-للأمم-المتحدة-يعرب-عن-إدانته-للضربات-العسكرية-الأمريكية-والإسرائيلية-على-إيران-1110887503.html
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن إدانته للضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران
الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن إدانته للضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران
سبوتنيك عربي
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش الضربات العسكرية الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، داعيا إلى حماية المدنيين وضمان... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T21:30+0000
2026-02-28T21:40+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c9f1659026443230a5318969ed0271c1.jpg
وأفاد غوتيريش بأن تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط يهدد السلام والأمن الدوليين، معربا عن أسفه لضياع فرصة التوصل إلى حل دبلوماسي للخلافات بين الولايات المتحدة وإيران.وأكد غوتيريش أن التصعيد الحالي في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي لا يمكن لأحد السيطرة عليها، داعيا أطراف النزاع في الشرق الأوسط على العودة فوراً إلى المفاوضات بما في ذلك بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد غوتيريش أن الحلول السلمية هي السبيل الوحيد لتسوية النزاعات الدولية، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يشكل الأساس للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، فيما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
https://sarabic.ae/20260228/التلفزيون-الإيراني-قائد-الثورة-علي-خامنئي-يقود-الميدان-حاليا-1110886840.html
https://sarabic.ae/20260228/غوتيريش-استخدام-أمريكا-وإسرائيل-للقوة-ضد-إيران-ورد-طهران-اللاحق-يقوض-السلام-والأمن-الدوليين-1110866922.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918557_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_76cd90dd0b8e014d8648f72f6fc7fcae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية

الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن إدانته للضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران

21:30 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 21:40 GMT 28.02.2026)
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
© Sputnik . Abdul Kader Albay
تابعنا عبر
أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش الضربات العسكرية الواسعة التي نفذتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، داعيا إلى حماية المدنيين وضمان السلامة النووية في ضوء الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران
وأفاد غوتيريش بأن تصعيد الأوضاع في الشرق الأوسط يهدد السلام والأمن الدوليين، معربا عن أسفه لضياع فرصة التوصل إلى حل دبلوماسي للخلافات بين الولايات المتحدة وإيران.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة من خطر تصاعد الصراع الأمريكي الإيراني إلى أزمة إقليمية أوسع نطاقاً ذات عواقب وخيمة.

المرشد الأعلى في إيران آية الله على خامنئي في طهران، أبريل 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
التلفزيون الإيراني: قائد الثورة علي خامنئي يقود الميدان حاليا
21:11 GMT
وأكد غوتيريش أن التصعيد الحالي في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى سلسلة من الأحداث التي لا يمكن لأحد السيطرة عليها، داعيا أطراف النزاع في الشرق الأوسط على العودة فوراً إلى المفاوضات بما في ذلك بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وفي وقت سابق، قال غوتيريش،أمس السبت، في بيان نشر على منصة "إكس"، إن جميع الدول الأعضاء ملزمة بالتقيد بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر بوضوح "تهديد استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة تتعارض مع أغراض الأمم المتحدة".

وأكد غوتيريش أن الحلول السلمية هي السبيل الوحيد لتسوية النزاعات الدولية، بما يتوافق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، الذي يشكل الأساس للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين.
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
غوتيريش: استخدام أمريكا وإسرائيل للقوة ضد إيران ورد طهران اللاحق يقوض السلام والأمن الدوليين
15:08 GMT
وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".

وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، فيما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
