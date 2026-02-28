https://sarabic.ae/20260228/غوتيريش-استخدام-أمريكا-وإسرائيل-للقوة-ضد-إيران-ورد-طهران-اللاحق-يقوض-السلام-والأمن-الدوليين-1110866922.html

غوتيريش: استخدام أمريكا وإسرائيل للقوة ضد إيران ورد طهران اللاحق يقوض السلام والأمن الدوليين

غوتيريش: استخدام أمريكا وإسرائيل للقوة ضد إيران ورد طهران اللاحق يقوض السلام والأمن الدوليين

سبوتنيك عربي

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، اليوم السبت، التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط، مؤكدًا أن استخدام الولايات المتحدة وإسرائيل للقوة ضد... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T15:08+0000

2026-02-28T15:08+0000

2026-02-28T15:08+0000

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

منظمة الأمم المتحدة

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/12/1096918949_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c4682e7ad57e338f563f4175a287dc2.jpg

وقال غوتيريش، في بيان نشر على منصة "إكس"، إن جميع الدول الأعضاء ملزمة بالتقيد بالقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، الذي يحظر بوضوح "تهديد استخدام القوة ضد وحدة أراضي أي دولة أو استقلالها السياسي، أو بأي طريقة تتعارض مع أغراض الأمم المتحدة".ودعا الأمين العام إلى وقف فوري للأعمال العدائية وخفض التصعيد، محذرًا من أن فشل الأطراف في الالتزام بذلك قد يؤدي إلى صراع إقليمي أوسع مع عواقب وخيمة على المدنيين واستقرار المنطقة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني. وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

https://sarabic.ae/20260228/الصين-ندعو-إلى-وقف-فوري-للضربات-الأمريكية-الإسرائيلية-على-إيران-1110865642.html

https://sarabic.ae/20260228/الخارجية-السويسرية-تتحدث-عن-قناة-اتصال-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1110863420.html

https://sarabic.ae/20260228/لافروف-يشدد-على-ضرورة-الوقف-الفوري-للهجمات-الأمريكية-والإسرائيلية-على-إيران--1110859442.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, منظمة الأمم المتحدة