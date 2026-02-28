https://sarabic.ae/20260228/الخارجية-السويسرية-تتحدث-عن-قناة-اتصال-بين-الولايات-المتحدة-وإيران-1110863420.html
الخارجية السويسرية تتحدث عن قناة اتصال بين الولايات المتحدة وإيران
أفادت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم السبت، على خلفية الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على إيران، بأنه يتم استخدام قناة الاتصال بين إيران والولايات المتحدة... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
وقال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية نيكولا بيدو: "نعم، لقد عرضت سويسرا دائمًا خدماتها الحميدة للأطراف المهتمة. وكما تعلمون، وبسبب تفويضنا بحماية المصالح الأمريكية في إيران، لدينا قناة اتصال بين إيران والولايات المتحدة ويتم استخدام هذه قناة للاتصال".وفي وقت سابق اليوم شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران، بما في ذلك بمجلس الأمن الدولي.وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 28 فبراير/شباط، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني
