الخارجية السويسرية تتحدث عن قناة اتصال بين الولايات المتحدة وإيران

أفادت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم السبت، على خلفية الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على إيران، بأنه يتم استخدام قناة الاتصال بين إيران والولايات المتحدة... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وقال الممثل الرسمي لوزارة الخارجية نيكولا بيدو: "نعم، لقد عرضت سويسرا دائمًا خدماتها الحميدة للأطراف المهتمة. وكما تعلمون، وبسبب تفويضنا بحماية المصالح الأمريكية في إيران، لدينا قناة اتصال بين إيران والولايات المتحدة ويتم استخدام هذه قناة للاتصال".وفي وقت سابق اليوم شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران، بما في ذلك بمجلس الأمن الدولي.وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 28 فبراير/شباط، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي".

