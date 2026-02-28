https://sarabic.ae/20260228/لافروف-يشدد-على-ضرورة-الوقف-الفوري-للهجمات-الأمريكية-والإسرائيلية-على-إيران--1110859442.html
لافروف يشدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران
شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا...
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 28 فبراير/شباط، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي".وأبلغ الوزير الإيراني نظيره الروسي خلال محادثتهما عن خطط لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وبحسب البيان، شدد لافروف على ضرورة الوقف الفوري للهجمات على الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وإعادة الوضع إلى مساره السياسي والدبلوماسي.وأشار لافروف إلى استعداد روسيا، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي، لتيسير البحث عن حلول سلمية قائمة على القانون الدولي والاحترام المتبادل وتوازن المصالح.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
12:27 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 12:43 GMT 28.02.2026)
شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 28 فبراير/شباط، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي".
وتابع البيان: "أطلع الوزير الإيراني بالخطوات التي اتخذتها قيادته لصد العدوان الأمريكي والإسرائيلي، اللذين عرقلا مجددا المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للبرنامج النووي الإيراني".
وأبلغ الوزير الإيراني نظيره الروسي خلال محادثتهما عن خطط لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.
وأكمل البيان: "أدان لافروف الهجوم المسلح غير المبرر الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران، والذي يعد انتهاكا لمبادئ وقواعد القانون الدولي، ويتجاهل تماما العواقب الوخيمة على الاستقرار والأمن الإقليميين والعالميين".
وبحسب البيان، شدد لافروف على ضرورة الوقف الفوري للهجمات على الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وإعادة الوضع إلى مساره السياسي والدبلوماسي.
وأشار لافروف إلى استعداد روسيا، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي، لتيسير البحث عن حلول سلمية قائمة على القانون الدولي والاحترام المتبادل وتوازن المصالح.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.