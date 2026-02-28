https://sarabic.ae/20260228/لافروف-يشدد-على-ضرورة-الوقف-الفوري-للهجمات-الأمريكية-والإسرائيلية-على-إيران--1110859442.html

لافروف يشدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران

لافروف يشدد على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران

شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: "في 28 فبراير/شباط، وبمبادرة من الجانب الإيراني، جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني عباس عراقجي".وأبلغ الوزير الإيراني نظيره الروسي خلال محادثتهما عن خطط لعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي.وبحسب البيان، شدد لافروف على ضرورة الوقف الفوري للهجمات على الجمهورية الإيرانية الإسلامية، وإعادة الوضع إلى مساره السياسي والدبلوماسي.وأشار لافروف إلى استعداد روسيا، بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي، لتيسير البحث عن حلول سلمية قائمة على القانون الدولي والاحترام المتبادل وتوازن المصالح.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديوالخارجية الروسية تحذر من تحول "مغامرة" أمريكا وإسرائيل ضد إيران إلى "كارثة إشعاعية"

