https://sarabic.ae/20260228/الخارجية-الروسية-تحذر-من-تحول-مغامرة-أمريكا-وإسرائيل-ضد-إيران-إلى-كارثة-إشعاعية-1110858656.html

الخارجية الروسية تحذر من تحول "مغامرة" أمريكا وإسرائيل ضد إيران إلى "كارثة إشعاعية"

الخارجية الروسية تحذر من تحول "مغامرة" أمريكا وإسرائيل ضد إيران إلى "كارثة إشعاعية"

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الهجمات الأمريكية- الإسرائيلية، التي تم شنها ضد إيران، يمكن أن تؤدي إلى كارثة إنسانية وربما "إشعاعية". 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T12:25+0000

2026-02-28T12:25+0000

2026-02-28T12:27+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/06/1094533730_0:116:3071:1843_1920x0_80_0_0_8a13bcd9cd4801a7d636eec6eb13946e.jpg

وقالت زاخاروفا في بيان صحفي: "في صباح يوم 28 فبراير/ شباط، شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية غارات جوية على الأراضي الإيرانية، إن حجم وطبيعة الاستعدادات العسكرية والسياسية والإعلامية التي سبقت هذه الخطوة المتهورة، بما في ذلك نشر قوة عسكرية أمريكية كبيرة في المنطقة، لا تدع مجالاً للشك في أن هذا العمل عدوان مسلح مُخطط له مسبقاً وغير مبرر ضد دولة ذات سيادة ومستقلة - عضو في الأمم المتحدة - في انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي.وأضافت زاخاروفا: "علاوة على ذلك، من المُدان أن تُنفذ هذه الهجمات تحت ستار عملية تفاوض جديدة، مصممة ظاهرياً لضمان تطبيع طويل الأمد للأوضاع حول الجمهورية الإسلامية، على الرغم من الإشارات التي وُجهت إلى الجانب الروسي بأن الإسرائيليين لا يرغبون في مواجهة عسكرية مع الإيرانيين".وتابعت زاخاروفا: "نوايا المعتدين واضحة ومعلنة صراحةً: تدمير النظام الدستوري والقضاء على قيادة دولة غير مرغوب فيها رفضت الخضوع لإملاءات القوة والهيمنة".وقالت زاخاروفا: "في الوقت نفسه، يتستر التحالف الأمريكي -الإسرائيلي وراء قلق زائف من عدم امتلاك الإيرانيين أسلحة نووية".وأكدت زاخاروفا أن "قصف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير مقبول، في الواقع، واشنطن مع نظام عدم الانتشار النووي، ولا يسعهم إلا أن يدركوا أن إغراق الشرق الأوسط في دوامة من التصعيد الجامح يشجع فعلياً دول العالم، ولا سيما دول المنطقة، على اكتساب قدرات متطورة لمواجهة التهديدات الناشئة".وختمت: "نطالب بالعودة الفورية إلى مسار الحل السياسي والدبلوماسي، وروسيا، كما في السابق، على أتم الاستعداد لتيسير البحث عن حلول سلمية قائمة على القانون الدولي والاحترام المتبادل وتوازن المصالح".الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي

https://sarabic.ae/20260228/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-ضد-إيران-صور-وفيديو-1110858146.html

https://sarabic.ae/20260228/نائب-الرئيس-الإيراني-يؤكد-أن-بزشكيان-على-قيد-الحياة-بعد-الهجوم-الأمريكي-الإسرائيلي-1110855086.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل