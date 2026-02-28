الخارجية الروسية تحذر من تحول "مغامرة" أمريكا وإسرائيل ضد إيران إلى "كارثة إشعاعية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
هل نجحت القوانين في إدماج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع؟
09:16 GMT
21 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
09:37 GMT
23 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
14:28 GMT
9 د
مرايا العلوم
روبوت السائل المغناطيسي وطحالب الأرض في ضوء نجم آخر وأسرار الجينات المتنقلة
14:37 GMT
23 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
اليوم الوطني الكويتي.. مسيرة حافلة وتاريخ يتجدد
16:00 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تصبح مبادرة حوض النيل بديلا لاتفاقية عنتيبي
16:30 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
17:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
17:48 GMT
11 د
عالم سبوتنيك
تفاؤل بشأن ابرام اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، حماس: استمرار القصف على غزة استخفاف بجهود الوسطاء
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:18 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:00 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:15 GMT
16 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"، كابول مستعدة للحوار لحل النزاع مع باكستان
18:00 GMT
59 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:00 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الهجمات الأمريكية- الإسرائيلية، التي تم شنها ضد إيران، يمكن أن تؤدي إلى كارثة إنسانية وربما "إشعاعية". 28.02.2026, سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا في بيان صحفي: "في صباح يوم 28 فبراير/ شباط، شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية غارات جوية على الأراضي الإيرانية، إن حجم وطبيعة الاستعدادات العسكرية والسياسية والإعلامية التي سبقت هذه الخطوة المتهورة، بما في ذلك نشر قوة عسكرية أمريكية كبيرة في المنطقة، لا تدع مجالاً للشك في أن هذا العمل عدوان مسلح مُخطط له مسبقاً وغير مبرر ضد دولة ذات سيادة ومستقلة - عضو في الأمم المتحدة - في انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي.وأضافت زاخاروفا: "علاوة على ذلك، من المُدان أن تُنفذ هذه الهجمات تحت ستار عملية تفاوض جديدة، مصممة ظاهرياً لضمان تطبيع طويل الأمد للأوضاع حول الجمهورية الإسلامية، على الرغم من الإشارات التي وُجهت إلى الجانب الروسي بأن الإسرائيليين لا يرغبون في مواجهة عسكرية مع الإيرانيين".وتابعت زاخاروفا: "نوايا المعتدين واضحة ومعلنة صراحةً: تدمير النظام الدستوري والقضاء على قيادة دولة غير مرغوب فيها رفضت الخضوع لإملاءات القوة والهيمنة".وقالت زاخاروفا: "في الوقت نفسه، يتستر التحالف الأمريكي -الإسرائيلي وراء قلق زائف من عدم امتلاك الإيرانيين أسلحة نووية".وأكدت زاخاروفا أن "قصف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير مقبول، في الواقع، واشنطن مع نظام عدم الانتشار النووي، ولا يسعهم إلا أن يدركوا أن إغراق الشرق الأوسط في دوامة من التصعيد الجامح يشجع فعلياً دول العالم، ولا سيما دول المنطقة، على اكتساب قدرات متطورة لمواجهة التهديدات الناشئة".وختمت: "نطالب بالعودة الفورية إلى مسار الحل السياسي والدبلوماسي، وروسيا، كما في السابق، على أتم الاستعداد لتيسير البحث عن حلول سلمية قائمة على القانون الدولي والاحترام المتبادل وتوازن المصالح".الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي
الخارجية الروسية تحذر من تحول "مغامرة" أمريكا وإسرائيل ضد إيران إلى "كارثة إشعاعية"

12:25 GMT 28.02.2026 (تم التحديث: 12:27 GMT 28.02.2026)
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna / الانتقال إلى بنك الصورزخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية.
زخرفة العاصمة الروسية موسكو بمناسبة يوم العلم الروسي، في الخلفية يوجد مبنى وزارة الخارجية الروسية. - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
© Sputnik . Kristina Kormilitsyna
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن الهجمات الأمريكية- الإسرائيلية، التي تم شنها ضد إيران، يمكن أن تؤدي إلى كارثة إنسانية وربما "إشعاعية".
وقالت زاخاروفا في بيان صحفي: "في صباح يوم 28 فبراير/ شباط، شنت القوات الأمريكية والإسرائيلية غارات جوية على الأراضي الإيرانية، إن حجم وطبيعة الاستعدادات العسكرية والسياسية والإعلامية التي سبقت هذه الخطوة المتهورة، بما في ذلك نشر قوة عسكرية أمريكية كبيرة في المنطقة، لا تدع مجالاً للشك في أن هذا العمل عدوان مسلح مُخطط له مسبقاً وغير مبرر ضد دولة ذات سيادة ومستقلة - عضو في الأمم المتحدة - في انتهاك صارخ للمبادئ والقواعد الأساسية للقانون الدولي.
وأضافت زاخاروفا: "علاوة على ذلك، من المُدان أن تُنفذ هذه الهجمات تحت ستار عملية تفاوض جديدة، مصممة ظاهرياً لضمان تطبيع طويل الأمد للأوضاع حول الجمهورية الإسلامية، على الرغم من الإشارات التي وُجهت إلى الجانب الروسي بأن الإسرائيليين لا يرغبون في مواجهة عسكرية مع الإيرانيين".
إن المجتمع الدولي، بما في ذلك قيادة الأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مُلزم بتقديم تقييم فوري وموضوعي لا هوادة فيه لتدمير السلام والاستقرار والأمن في الشرق الأوسط. انخرطت واشنطن وتل أبيب مجدداً في مغامرة خطيرة تُقرب المنطقة بسرعة من كارثة إنسانية واقتصادية، وربما إشعاعية.
تصاعد الدخان عقب انفجار في طهران، بعد أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو
12:03 GMT
وتابعت زاخاروفا: "نوايا المعتدين واضحة ومعلنة صراحةً: تدمير النظام الدستوري والقضاء على قيادة دولة غير مرغوب فيها رفضت الخضوع لإملاءات القوة والهيمنة".
تقع المسؤولية الكاملة عن العواقب السلبية لهذه الأزمة المفتعلة، بما في ذلك سلسلة ردود فعل غير متوقعة وتصاعد العنف، على عاتقهم، يتجاهلون علناً العواقب الوخيمة لهذه الخطوات المتهورة على نظام عدم الانتشار النووي العالمي، الذي تُعد معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الزاوية فيه.
وقالت زاخاروفا: "في الوقت نفسه، يتستر التحالف الأمريكي -الإسرائيلي وراء قلق زائف من عدم امتلاك الإيرانيين أسلحة نووية".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
نائب الرئيس الإيراني يؤكد أن بزشكيان على قيد الحياة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
10:38 GMT
وأكدت زاخاروفا أن "قصف المنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر غير مقبول، في الواقع، واشنطن مع نظام عدم الانتشار النووي، ولا يسعهم إلا أن يدركوا أن إغراق الشرق الأوسط في دوامة من التصعيد الجامح يشجع فعلياً دول العالم، ولا سيما دول المنطقة، على اكتساب قدرات متطورة لمواجهة التهديدات الناشئة".
ومما يثير القلق بشكل خاص هو تكرار الهجمات المزعزعة للاستقرار التي شنتها الإدارة الأمريكية خلال الأشهر القليلة الماضية ضد الركائز القانونية الدولية للنظام العالمي، بما في ذلك عدم التدخل في الشؤون الداخلية، ونبذ التهديد باستخدام القوة أو استخدامها، والحل السلمي للنزاعات الدولية.
وختمت: "نطالب بالعودة الفورية إلى مسار الحل السياسي والدبلوماسي، وروسيا، كما في السابق، على أتم الاستعداد لتيسير البحث عن حلول سلمية قائمة على القانون الدولي والاحترام المتبادل وتوازن المصالح".
الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي
