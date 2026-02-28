https://sarabic.ae/20260228/الاتحاد-الأوروبي-يدعو-جميع-الأطراف-إلى-ضبط-النفس-وحماية-المدنيين-واحترام-القانون-الدولي-1110855599.html
الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي
الاتحاد الأوروبي يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس وحماية المدنيين واحترام القانون الدولي
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي، في ضوء الوضع في إيران، يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وحماية المدنيين، واحترام القانون الدولي.
وكتبت دير لاين على منصة "إكس": "ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحماية المدنيين، والاحترام الكامل للقانون الدولي".وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم السبت، أن الاتحاد الأوروبي، في ضوء الوضع في إيران، يدعو جميع الأطراف إلى ضبط النفس، وحماية المدنيين، واحترام القانون الدولي.
وكتبت دير لاين على منصة "إكس": "ندعو جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وحماية المدنيين، والاحترام الكامل للقانون الدولي".
وأوضحت أن التطورات في إيران تثير القلق، وأن الاتحاد الأوروبي على تواصل مستمر مع شركائه في المنطقة، وقالت: "التطورات في إيران تثير قلقاً بالغاً. ونحن على تواصل وثيق مع شركائنا في المنطقة".
وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.