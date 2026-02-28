https://sarabic.ae/20260228/نائب-الرئيس-الإيراني-يؤكد-أن-بزشكيان-على-قيد-الحياة-بعد-الهجوم-الأمريكي-الإسرائيلي-1110855086.html

نائب الرئيس الإيراني يؤكد أن بزشكيان على قيد الحياة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

نائب الرئيس الإيراني يؤكد أن بزشكيان على قيد الحياة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي

أكد محمد جعفر قائم بناه، نائب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن الرئيس بخير وهو على قيد الحياة، بعد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي شنت على طهران، صباح... 28.02.2026

وكتب على منصة "إكس": "رغم الهجمات الجبانة التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خلال المفاوضات، فإن بزشكيان يتمتع بصحة جيدة".وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

