https://sarabic.ae/20260228/نائب-الرئيس-الإيراني-يؤكد-أن-بزشكيان-على-قيد-الحياة-بعد-الهجوم-الأمريكي-الإسرائيلي-1110855086.html
نائب الرئيس الإيراني يؤكد أن بزشكيان على قيد الحياة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
نائب الرئيس الإيراني يؤكد أن بزشكيان على قيد الحياة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد محمد جعفر قائم بناه، نائب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن الرئيس بخير وهو على قيد الحياة، بعد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي شنت على طهران، صباح... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T10:38+0000
2026-02-28T10:38+0000
2026-02-28T10:38+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0e/1110354739_0:0:1550:872_1920x0_80_0_0_e4c771f433fc7f5e081cd15f0717e2fd.jpg
وكتب على منصة "إكس": "رغم الهجمات الجبانة التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خلال المفاوضات، فإن بزشكيان يتمتع بصحة جيدة".وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
https://sarabic.ae/20260228/أول-بيان-رسمي-من-إيران-على-الهجوم-الإسرائيلي-الأمريكي-1110854163.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/0e/1110354739_121:0:1498:1033_1920x0_80_0_0_70a79914d1a25f60757a5ad092e0d99f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
نائب الرئيس الإيراني يؤكد أن بزشكيان على قيد الحياة بعد الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
أكد محمد جعفر قائم بناه، نائب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن الرئيس بخير وهو على قيد الحياة، بعد الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي شنت على طهران، صباح اليوم السبت.
وكتب على منصة "إكس": "رغم الهجمات الجبانة التي شنها الكيان الصهيوني والولايات المتحدة خلال المفاوضات، فإن بزشكيان يتمتع بصحة جيدة".
وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.