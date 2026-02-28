https://sarabic.ae/20260228/الحرس-الثوري-الإيراني-إطلاق-نحو-1200-صاروخ-من-الأراضي-الإيرانية-ردا-على-الهجوم-الإسرائيلي---عاجل-1110872438.html

الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق نحو 1200 صاروخ ردا على الهجوم الإسرائيلي

الحرس الثوري الإيراني يعلن إطلاق نحو 1200 صاروخ ردا على الهجوم الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

أعلن الحرس الثوري الإيراني أن قواته أطلقت نحو 1200 صاروخ من الأراضي الإيرانية ردا على الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الذي استهدف الأراضي الإيرانية، اليوم السبت. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T17:18+0000

2026-02-28T17:18+0000

2026-02-28T17:42+0000

أخبار العالم الآن

العالم

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/14/1071417101_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_30e2c53e6893f499c10aef1f83c9d21c.jpg

ذكرت ذلك وسائل إعلام إيرانية، أشارت أيضا إلى إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل، قبل قليل.ومن جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وأنظمة الدفاع تعمل على اعتراضها.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".وذكرت أن "الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة "سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان".ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.وشنت إيران هجمات ضد مواقع أبرزها قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، إضافة إلى هجمات في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وهي الهجمات التي أدانتها الدول العربية مؤكدة أنها تمثل انتهاكا لسيادتها وأنها تحتفظ بحقها في الرد.

https://sarabic.ae/20260228/بزشكيان-يصف-الهجوم-على-مدرسة-للبنات-في-إيران-بالعمل-اللاإنساني-1110867911.html

https://sarabic.ae/20260228/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-ضد-إيران-صور-وفيديو-1110858146.html

إيران

أخبار إيران

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم