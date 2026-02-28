https://sarabic.ae/20260228/التلفزيون-الإيراني-يعلن-مقتل-15-شخصا-في-صالة-ألعاب-1110870691.html
التلفزيون الإيراني يعلن مقتل 15 شخصا في صالة ألعاب
التلفزيون الإيراني يعلن مقتل 15 شخصا في صالة ألعاب
سبوتنيك عربي
أعلن التلفزيون الإيراني، مقتل 15 شخصا جراء القصف الأمريكي- الإسرائيلي الذي استهدف صالة للألعاب الرياضية في مدينة لامرد بمحافظة فارس جنوبي البلاد. 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T16:46+0000
2026-02-28T16:46+0000
2026-02-28T16:46+0000
أخبار العالم الآن
العالم
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4188723c9572ce6986470ce34b50014.jpg
طهران - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك" في طهران، بسماع دوي انفجارات ضخمة غربي العاصمة طهران، كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية عن سماع دوي عدة انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات وساعة ضد إيران استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها". وذكرت أن "الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة "سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان". ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران. ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي. وشنت إيران هجمات ضد مواقع أبرزها قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، إضافة إلى هجمات في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وهي الهجمات التي أدانتها الدول العربية مؤكدة أنها تمثل انتهاكا لسيادتها وأنها تحتفظ بحقها في الرد.
https://sarabic.ae/20260228/الجيش-الإسرائيلي-سلاح-الجو-يشن-في-هذه-الأثناء-موجة-غارات-واسعة-تستهدف-منصات-صاروخية-في-إيران-1110867869.html
https://sarabic.ae/20260228/بث-مباشر-لأهم-مستجدات-الضربات-الأمريكية--الإسرائيلية-ضد-إيران-صور-وفيديو-1110858146.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c9f21351ae915f25d61bd0a48d1b2d1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن, العالم, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية
التلفزيون الإيراني يعلن مقتل 15 شخصا في صالة ألعاب
أعلن التلفزيون الإيراني، مقتل 15 شخصا جراء القصف الأمريكي- الإسرائيلي الذي استهدف صالة للألعاب الرياضية في مدينة لامرد بمحافظة فارس جنوبي البلاد.
طهران - سبوتنيك. وأفاد مراسل "سبوتنيك
" في طهران، بسماع دوي انفجارات ضخمة غربي العاصمة طهران، كما أفادت وكالة "فارس" الإيرانية عن سماع دوي عدة انفجارات في مدينة بندر عباس جنوبي البلاد.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، شن ضربات وساعة ضد إيران
استهدفت عدة مناطق في البلاد، حيث وجه الرئيس الأمريكي تهديدا ضد الحرس الثوري الإيراني مطالبا اياه بإلقاء السلاح أو الموت، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تمت بمشاركة أمريكية – إسرائيلية بعد تنسيق دام لعدة أشهر.
وأصدرت وزارة الخارجية الإيرانية بيانا أكدت فيه أن أمريكا وإسرائيل شنتا، هجمات على مواقع عسكرية ومدنية وبنية تحتية دفاعية في عدة مدن إيرانية، معتبرة ذلك "انتهاكا صارخا لسيادة أراضيها ووحدة أراضيها".
وذكرت أن "الهجمات جاءت رغم استمرار العملية الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة"، مؤكدة "سعي طهران لعرض موقفها أمام المجتمع الدولي لإثبات عدالة الشعب الإيراني ورفض أي مبرر للعدوان".
ودعت طهران الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى الإدانة الشديدة للضربات التي شنتها أمريكا وإسرائيل ضد إيران.
ووصفت وزارة الخارجية الروسية الهجوم الأمريكي الإسرائيلي
على إيران، بـ"الخطوة المتهورة"، داعية إلى العودة الفورية إلى الحل الدبلوماسي فيما يتعلق بهذا الملف.
وشدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.
وشنت إيران هجمات ضد مواقع أبرزها قاعدة الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين، إضافة إلى هجمات في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وهي الهجمات التي أدانتها الدول العربية مؤكدة أنها تمثل انتهاكا لسيادتها وأنها تحتفظ بحقها في الرد.