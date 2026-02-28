https://sarabic.ae/20260228/الجيش-الإسرائيلي-سلاح-الجو-يشن-في-هذه-الأثناء-موجة-غارات-واسعة-تستهدف-منصات-صاروخية-في-إيران-1110867869.html
الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يشن في هذه الأثناء موجة غارات واسعة تستهدف منصات صاروخية في إيران
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، أن سلاح الجو يشن في هذه الأثناء موجة غارات واسعة تستهدف منصات صاروخية في إيران لإزالة التهديدات. 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T15:58+0000
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم السبت: "إن سلاح الجو يشن في هذه الأثناء موجة غارات واسعة تستهدف منصات صاروخية في ايران لإزالة تهديدات على دولة إسرائيل".وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، فيما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، اليوم السبت: "إن سلاح الجو يشن في هذه الأثناء موجة غارات واسعة تستهدف منصات صاروخية في ايران لإزالة تهديدات على دولة إسرائيل".
وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط، فيما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق
" على الهجمات.