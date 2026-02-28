https://sarabic.ae/20260228/السعودية-سنتخذ-جميع-الإجراءات-لحماية-أمننا-وخيار-الرد-على-الهجوم-الإيراني-مطروح--1110867665.html
السعودية: سنتخذ جميع الإجراءات لحماية أمننا.. وخيار الرد على الهجوم الإيراني مطروح
أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها، بما في ذلك خيار الرد على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني" الذي استهدف منطقة... 28.02.2026
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_eaa8cb8ea59bf5e46fbbf412cc91dda5.jpg
وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم السبت، إن السعودية "ترفض وتدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي طالت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية"، مشيرة إلى أن الدفاعات السعودية تصدت للهجمات التي لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة. وأضافت الخارجية السعودية أن الهجمات جاءت رغم علم طهران بتأكيد الرياض عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها لأي أعمال تستهدف إيران. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني. وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_239:0:1672:1075_1920x0_80_0_0_1910f42edcd1b1fd7f5dfc598d2deba1.jpg
أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها، بما في ذلك خيار الرد على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني" الذي استهدف منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.
وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم السبت، إن السعودية "ترفض وتدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية
السافرة والجبانة التي طالت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية"، مشيرة إلى أن الدفاعات السعودية تصدت للهجمات التي لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة.
وشدد البيان على أن المملكة ستتخذ كافة التدابير الكفيلة بحماية أراضيها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدة أن خيار الرد على العدوان يظل مطروحًا.
وأضافت الخارجية السعودية أن الهجمات جاءت رغم علم طهران بتأكيد الرياض عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها لأي أعمال تستهدف إيران.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني
.
وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.
وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا
، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.
ودعا نتنياهو المواطنين الإسرائيليين إلى الالتزام بتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية خلال العملية العسكرية المسماة "زئير الأسد"، مؤكدا ضرورة الوحدة والشجاعة للحفاظ على أمن الدولة واستمراريتها.
وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.