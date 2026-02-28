https://sarabic.ae/20260228/السعودية-سنتخذ-جميع-الإجراءات-لحماية-أمننا-وخيار-الرد-على-الهجوم-الإيراني-مطروح--1110867665.html

السعودية: سنتخذ جميع الإجراءات لحماية أمننا.. وخيار الرد على الهجوم الإيراني مطروح

السعودية: سنتخذ جميع الإجراءات لحماية أمننا.. وخيار الرد على الهجوم الإيراني مطروح

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية السعودية أن المملكة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية أمنها، بما في ذلك خيار الرد على ما وصفته بـ"العدوان الإيراني" الذي استهدف منطقة... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-28T15:27+0000

2026-02-28T15:27+0000

2026-02-28T15:27+0000

أخبار السعودية اليوم

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110850424_0:0:1910:1074_1920x0_80_0_0_eaa8cb8ea59bf5e46fbbf412cc91dda5.jpg

وقالت الوزارة، في بيان صدر اليوم السبت، إن السعودية "ترفض وتدين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية السافرة والجبانة التي طالت منطقة الرياض والمنطقة الشرقية"، مشيرة إلى أن الدفاعات السعودية تصدت للهجمات التي لا يمكن تبريرها تحت أي ذريعة. وأضافت الخارجية السعودية أن الهجمات جاءت رغم علم طهران بتأكيد الرياض عدم السماح باستخدام أجوائها أو أراضيها لأي أعمال تستهدف إيران. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم السبت، بدء إسرائيل وأمريكا عملية عسكرية مشتركة تهدف إلى مواجهة ما وصفه بـ"الخطر الوجودي" الذي يمثله النظام الإيراني. وأشاد نتنياهو في كلمة له بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مؤكدا "قيادته التاريخية" في هذا السياق.وأشار إلى أن "النظام الإيراني ظل على مدى 47 عاما يهدد إسرائيل وأمريكا، وارتكب مجازر بحق شعبه"، محذرا من "خطورة تسليحه بأسلحة نووية تهدد البشرية"، وفق تعبيره.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

https://sarabic.ae/20260228/غوتيريش-استخدام-أمريكا-وإسرائيل-للقوة-ضد-إيران-ورد-طهران-اللاحق-يقوض-السلام-والأمن-الدوليين-1110866922.html

https://sarabic.ae/20260228/الصين-ندعو-إلى-وقف-فوري-للضربات-الأمريكية-الإسرائيلية-على-إيران-1110865642.html

https://sarabic.ae/20260228/الكرملين-بوتين-يجتمع-مع-الأعضاء-الدائمين-في-مجلس-الأمن-القومي-الروسي-لمناقشة-الوضع-في-إيران-1110863008.html

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السعودية اليوم, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم