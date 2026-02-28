https://sarabic.ae/20260228/الصين-ندعو-إلى-وقف-فوري-للضربات-الأمريكية-الإسرائيلية-على-إيران-1110865642.html
الصين: ندعو إلى وقف فوري للضربات الأمريكية الإسرائيلية على إيران
دعت الصين، اليوم السبت، إلى وقف فوري للتصعيد العسكري بين أمريكا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، مشيرة إلى ضرورة العودة إلى المفاوضات لحل الأزمة. 28.02.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيان وزارة الخارجية الصينية، بشأن الضربات العسكرية الأمريكية والإسرائيلية على إيران: "الصين تدعو إلى وقف فوري للأعمال العسكرية لتجنب تصعيد التوتر، واستئناف الحوار والمفاوضات، فضلاً عن دعم السلام والاستقرار في الشرق الأوسط". وفي السياق ذاته، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في وقت سابق من اليوم السبت، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
