الكرملين: بوتين يجتمع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي لمناقشة الوضع في إيران
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اجتماعا عبر تقنية الفيديو، اليوم السبت، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي لمناقشة الوضع في إيران. 28.02.2026
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الاجتماع تناول الوضع المحيط بإيران.
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اجتماعا عبر تقنية الفيديو، اليوم السبت، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي لمناقشة الوضع في إيران.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الاجتماع تناول الوضع المحيط بإيران.
وفي وقت سابق من اليوم، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.