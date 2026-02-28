عربي
أمساليوم
بث مباشر
الكرملين: بوتين يجتمع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي لمناقشة الوضع في إيران
سبوتنيك عربي
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اجتماعا عبر تقنية الفيديو، اليوم السبت، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي لمناقشة الوضع في إيران.
روسيا
إيران
أخبار إيران
العالم
أخبار العالم الآن
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الاجتماع تناول الوضع المحيط بإيران.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
الكرملين: بوتين يجتمع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي لمناقشة الوضع في إيران

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اجتماعا عبر تقنية الفيديو، اليوم السبت، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي لمناقشة الوضع في إيران.
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الاجتماع تناول الوضع المحيط بإيران.

وفي وقت سابق من اليوم، شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، على ضرورة الوقف الفوري للهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، مؤكدا أن روسيا مستعدة للمساهمة في تسوية الوضع حول إيران بما في ذلك في مجلس الأمن الدولي.

تصاعد الدخان عقب انفجار في طهران، بعد أن صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن تل أبيب شنت هجوما استباقيا على إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو
12:03 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".

وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
