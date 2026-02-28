https://sarabic.ae/20260228/الكرملين-بوتين-يجتمع-مع-الأعضاء-الدائمين-في-مجلس-الأمن-القومي-الروسي-لمناقشة-الوضع-في-إيران-1110863008.html

الكرملين: بوتين يجتمع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي الروسي لمناقشة الوضع في إيران

سبوتنيك عربي

عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، اجتماعا عبر تقنية الفيديو، اليوم السبت، مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن القومي لمناقشة الوضع في إيران. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، بأن الاجتماع تناول الوضع المحيط بإيران.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

