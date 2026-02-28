https://sarabic.ae/20260228/بزشكيان-يصف-الهجوم-على-مدرسة-للبنات-في-إيران-بالعمل-اللاإنساني-1110867911.html
بزشكيان يصف الهجوم على مدرسة للبنات في إيران بالعمل اللاإنساني
وصف الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان الهجوم على مدرسة للبنات في مدينة ميناب الإيرانية بالعمل اللاإنساني، داعيا إلى حشد كافة القوات لتقديم المساعدة للجرحى. 28.02.2026, سبوتنيك عربي
وجاء في بيانه: "أدين بشدة هذا العمل اللاإنساني، وأتقدّم بأحر التعازي إلى العائلات الثكلى، وإلى أهالي ميناب الشرفاء، وإلى عموم الشعب الإيراني، وأعلن تضامني ومشاركتي لهم في هذا الحزن العميق. كما أطلب من جميع المراكز الإغاثية والطبية والمسؤولين المعنيين في المنطقة حشد كل الإمكانات، وجعل المتابعة العاجلة والمستمرة لأوضاع الجرحى وعائلاتهم في صدارة أولوياتهم". وتابع: "هذا العمل الوحشي يشكل صفحة سوداء أخرى في سجل الجرائم التي لا تُحصى للمعتدين على هذه الأرض، وهي جرائم لن تُمحى أبداً من الذاكرة التاريخية لشعبنا". وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
وجاء في بيانه: "أدين بشدة هذا العمل اللاإنساني، وأتقدّم بأحر التعازي إلى العائلات الثكلى، وإلى أهالي ميناب الشرفاء، وإلى عموم الشعب الإيراني، وأعلن تضامني ومشاركتي لهم في هذا الحزن العميق. كما أطلب من جميع المراكز الإغاثية والطبية والمسؤولين المعنيين في المنطقة حشد كل الإمكانات، وجعل المتابعة العاجلة والمستمرة لأوضاع الجرحى وعائلاتهم في صدارة أولوياتهم".
وأضاف أن "الفاجعة الأليمة التي وقعت في مدرسة "شجرة طيبة" الابتدائية في قضاء ميناب، واستشهاد عشرات التلاميذ الأبرياء جراء الهجوم الجائر الذي شنه المعتدون الأمريكيون والصهاينة على مراكز مدنية، قد آلمت قلوب أبناء الشعب الإيراني كافة وكل الأحرار في العالم".
وتابع: "هذا العمل الوحشي يشكل صفحة سوداء أخرى في سجل الجرائم التي لا تُحصى للمعتدين على هذه الأرض، وهي جرائم لن تُمحى أبداً من الذاكرة التاريخية لشعبنا".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.