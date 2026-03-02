وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخ

عربي
بث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
عالم سبوتنيك
اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي وأربعة من أبرز القيادات العسكرية وطهران تتوعد برد عنيف
18:00 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الواقعية في الأدب..من زقاق القاهرة إلى أعماق روسيا
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
19:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
47 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
نبض افريقيا
تونس تسعى لتأمين 40 مليون يورو من “الأوروبي لإعادة الإعمار” لتمويل مشروع شمسي هجين
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
240 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية ؟
16:00 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
القلق: سمة العصر الحالي، هل مفيد أم مضر لأصحابه؟
16:35 GMT
14 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
16:48 GMT
15 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
17:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
17:21 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
17:38 GMT
22 د
بلا قيود
خبير: الولايات المتحدة وإسرائيل تستهدفان تدمير قدرات إيران الاسترتيجية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
تصعيد التوتر بين إيران وإسرائيل: الضربات على لبنان وخطر اندلاع حرب إقليمية
19:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا سقطت إيران سوف تتساقط دول المنطقة واحدة تلو الأخرى
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260302/وزير-الحرب-الأمريكي-نشن-الحملة-الجوية-الأكثر-فتكا-في-التاريخ-1110947607.html
وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخ
وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخ
سبوتنيك عربي
صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الاثنين، بأن بلاده تشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخ. 02.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-02T13:41+0000
2026-03-02T13:41+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f31c15823f16b583ca3eb37607af09f2.jpg
وأوضح هيغسيث في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن "هذه ليست حرب لإسقاط النظام الإيراني ولكن النظام سقط بالفعل والعالم أصبح أفضل الآن".وأفاد بأنه "على مدار عقود ناصبنا النظام الإيراني العداء وهتف الموت لأمريكا، والنظام الذي كان يهتف الموت لأمريكا والموت لإسرائيل تلقى الموت من أمريكا وإسرائيل"، على حد قوله.وقال وزير الحرب الأمريكي إن "النظام الإيراني المتمسك بالأوهام لا يمكن أن يحصل على السلاح النووي، وطهران كانت تماطل أثناء المفاوضات وأصبحت مكشوفة الآن" .وأضاف بيت هيغسيث أن "هذه العملية ليست مثل حرب العراق أو حربا دون نهاية"، مشيرًا إلى أننا "سننهي هذه الحرب حسب شروط الرئيس ترامب".وذكر وزير الحرب الأمريكي أن "إيران كانت تنتج الصواريخ والطائرات المسيّرة بهدف تكوين درع يحمي طموحاتها النووية، منوها إلى أن واشنطن لم تبدأ هذه الحرب لكنها تعمل على إنهائها في عهد ترمب"، على حد تعبيره.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح أول أمس السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.
https://sarabic.ae/20260228/أكاديمي-قطري-لـسبوتنيك-أمريكا-تتعرض-لضغوط-إسرائيلية-1110860530.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/09/1099385138_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_e7b5a337ee8ccf798923d80968bc9482.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, الأخبار
الولايات المتحدة الأمريكية, إيران, العالم, الأخبار

وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخ

13:41 GMT 02.03.2026
© AP Photo / Matias Delacroixوزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث
وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث - سبوتنيك عربي, 1920, 02.03.2026
© AP Photo / Matias Delacroix
تابعنا عبر
صرح وزير الحرب الأمريكي بيت هيغسيث، اليوم الاثنين، بأن بلاده تشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخ.
وأوضح هيغسيث في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن "هذه ليست حرب لإسقاط النظام الإيراني ولكن النظام سقط بالفعل والعالم أصبح أفضل الآن".
العاصمة القطرية الدوحة بعد سماع دوي انفجارات بها بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على طهران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
أكاديمي قطري لـ"سبوتنيك": أمريكا تتعرض لضغوط إسرائيلية
28 فبراير, 12:46 GMT
وأفاد بأنه "على مدار عقود ناصبنا النظام الإيراني العداء وهتف الموت لأمريكا، والنظام الذي كان يهتف الموت لأمريكا والموت لإسرائيل تلقى الموت من أمريكا وإسرائيل"، على حد قوله.
وقال وزير الحرب الأمريكي إن "النظام الإيراني المتمسك بالأوهام لا يمكن أن يحصل على السلاح النووي، وطهران كانت تماطل أثناء المفاوضات وأصبحت مكشوفة الآن" .
وأضاف بيت هيغسيث أن "هذه العملية ليست مثل حرب العراق أو حربا دون نهاية"، مشيرًا إلى أننا "سننهي هذه الحرب حسب شروط الرئيس ترامب".
وذكر وزير الحرب الأمريكي أن "إيران كانت تنتج الصواريخ والطائرات المسيّرة بهدف تكوين درع يحمي طموحاتها النووية، منوها إلى أن واشنطن لم تبدأ هذه الحرب لكنها تعمل على إنهائها في عهد ترمب"، على حد تعبيره.
وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح أول أمس السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.
وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала