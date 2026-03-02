https://sarabic.ae/20260302/وزير-الحرب-الأمريكي-نشن-الحملة-الجوية-الأكثر-فتكا-في-التاريخ-1110947607.html
وزير الحرب الأمريكي: نشن الحملة الجوية الأكثر فتكا في التاريخ
02.03.2026
وأوضح هيغسيث في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن "هذه ليست حرب لإسقاط النظام الإيراني ولكن النظام سقط بالفعل والعالم أصبح أفضل الآن".وأفاد بأنه "على مدار عقود ناصبنا النظام الإيراني العداء وهتف الموت لأمريكا، والنظام الذي كان يهتف الموت لأمريكا والموت لإسرائيل تلقى الموت من أمريكا وإسرائيل"، على حد قوله.وقال وزير الحرب الأمريكي إن "النظام الإيراني المتمسك بالأوهام لا يمكن أن يحصل على السلاح النووي، وطهران كانت تماطل أثناء المفاوضات وأصبحت مكشوفة الآن" .وأضاف بيت هيغسيث أن "هذه العملية ليست مثل حرب العراق أو حربا دون نهاية"، مشيرًا إلى أننا "سننهي هذه الحرب حسب شروط الرئيس ترامب".وذكر وزير الحرب الأمريكي أن "إيران كانت تنتج الصواريخ والطائرات المسيّرة بهدف تكوين درع يحمي طموحاتها النووية، منوها إلى أن واشنطن لم تبدأ هذه الحرب لكنها تعمل على إنهائها في عهد ترمب"، على حد تعبيره.وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح أول أمس السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.
