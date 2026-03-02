https://sarabic.ae/20260302/القيادة-المركزية-الأمريكية-الدفاعات-الكويتية-تسقط-مقاتلاتنا-عن-طريق-الخطأ-1110940453.html

‌‏القيادة المركزية الأمريكية: الدفاعات الكويتية تسقط مقاتلاتنا عن طريق الخطأ

سبوتنيك عربي

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM)، أن الدفاعات الكويتية أسقطت ثلاث طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية الأمريكية فوق الأراضي الكويتية عن طريق الخطأ. 02.03.2026, سبوتنيك عربي

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

الكويت

وقالت القيادة في بيان: "3 طائرات أمريكية سقطت فوق الكويت بنيران صديقة".وكان قد أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الاثنين، سقوط عدد من الطائرات الحربية الأمريكية ونجاة أطقمها بالكامل"، موضحةً أنه "جرى التنسيق بشكل مباشر مع القوات الأمريكية بشأن ملابسات الحادث واتخاذ الإجراءات الفنية المشتركة".وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الكويتية العقيد الركن سعود العطوان، في بيان: "في صباح هذا اليوم، سقطت عدد من الطائرات الحربية الأمريكية".وأشار إلى نجاة أطقمها بالكامل.وتحطمت طائرة مقاتلة من طراز "إف -15 إيغل" تابعة لسلاح الجو الأمريكي شمالي الكويت، صباح اليوم الاثنين، بالقرب من الممر المائي عبد الله، المحاذي للحدود مع العراق.وذكرت مصادر محلية في الكويت أن "الطائرة سقطت في منطقة قليلة السكان قريبة من خور عبد الله، الذي يشكّل الحد الفاصل بين العراق والكويت".وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح أول أمس السبت، بشن ضربات واسعة ضد إيران استهدفت مناطق عدة في البلاد، حيث وجّه الرئيس الأمريكي تهديدًا ضد الحرس الثوري الإيراني، مطالبًا إياه بـ"إلقاء السلاح أو الموت"، فيما كشفت وسائل إعلام أن الضربات تتم بالاشتراك بين أمريكا وإسرائيل بعد تنسيق دام لأشهر عدة.وفي المقابل، أطلقت طهران موجة صاروخية على إسرائيل، وأعلن الحرس الثوري استهداف قواعد ومراكز عسكرية أمريكية وإسرائيلية في المنطقة، بينما أعربت دول خليجية عن قلقها من التصعيد واستنكرت استهداف سيادة دول عربية.ترامب: قتلت خامنئي قبل أن يسبقنيبث مباشر.. أهم مستجدات الحرب على إيران في يومها الثالث.. "حزب الله" يدخل المواجهة

