الحرس الثوري الإيراني يعلن إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت عن الخدمة
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، إخراج قاعدة "علي السالم" الأمريكية في الكويت "عن الخدمة بالكامل"، وذلك عقب تنفيذه الموجتين السابعة والثامنة من عملية "الوعد الصادق 4" للرد على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران.
وقال الحرس الثوري في بيان: "تم تنفيذ الموجتين السابعة والثامنة من عملية الوعد الصادق 4 باتجاه أهداف أمريكية صهيونية بإطلاق متتال للصواريخ والمسيرات.. قاعدة علي السالم الأمريكية في الكويت أصبحت خارج النشاط بشكل كامل".
كما أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير 3 منشآت للبنية التحتية البحرية الأمريكية في قاعدة "محمد الأحمد" في الكويت.
وصرح وزير الخارجية الإيراني
عباس عراقجي، اليوم الأحد، أن إيران لا تهاجم جيرانها في دول الخليج بل الوجود الأمريكي في المنطقة، مضيفا: "علاقات إيران جيدة مع الدول في الجانب الآخر من الخليج، ولا توجد مشاكل لديهم مع إيران".
وتابع: "أنا على اتصال مستمر مع نظرائي في المنطقة وقمت بالتفسير وأعلم أن بعضهم ليس سعيدا وبعضهم غاضبون"، مضيفا: "بدأنا بمهاجمة القواعد العسكرية للأمريكيين في المنطقة ما دفعهم إلى بدء إخلائها".
ويوم أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين
. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الغارات على إيران على الرغم من المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف هذا الأسبوع.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.