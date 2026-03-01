https://sarabic.ae/20260301/لافروف-يؤكد-لنظيره-الإماراتي-أن-الضربات-الأمريكية-والإسرائيلية-على-إيران-أمر-غير-مقبول-1110915984.html
أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الأحد، لنظيره الإماراتي خلال مكالمة هاتفية أن "الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أمرغير مقبول". 01.03.2026
2026-03-01T15:29+0000
2026-03-01T15:29+0000
2026-03-01T15:29+0000
ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية: "أعرب سيرغي لافروف وعبد الله بن زايد عن رأيهما بالإجماع بضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية وإعادة الوضع إلى إطاره السياسي والدبلوماسي، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع دول المنطقة".وتابع: "أكد وزير الخارجية الروسي رفضه التام لتصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل، التي شنت عدوانا غير مبرر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".ويوم أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.
أكد وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، اليوم الأحد، لنظيره الإماراتي خلال مكالمة هاتفية أن "الضربات الأمريكية والإسرائيلية على إيران أمرغير مقبول".
ووفقا لبيان وزارة الخارجية الروسية: "أعرب سيرغي لافروف وعبد الله بن زايد عن رأيهما بالإجماع بضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية وإعادة الوضع إلى إطاره السياسي والدبلوماسي، مع مراعاة المصالح المشروعة لجميع دول المنطقة".
وأضاف: "أكد وزيرا خارجية روسيا والإمارات على خطورة التصعيد العسكري في المنطقة، والذي يُشكل تهديدا أمنيا لدول الخليج العربي".
وتابع: "أكد وزير الخارجية الروسي رفضه التام لتصرفات الولايات المتحدة وإسرائيل، التي شنت عدوانا غير مبرر على الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
ويوم أمس السبت، شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الغارات على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين
. وردّت إيران بشن غارات صاروخية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وجاءت هذه الغارات على إيران على الرغم من المحادثات التي رعتها عُمان بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني في جنيف هذا الأسبوع.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، وأكدت موسكو أن المسؤولية عن العواقب السلبية لهذه الأزمة التي تم افتعالها تقع بالكامل على عاتقهما.