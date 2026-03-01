https://sarabic.ae/20260301/القيادة-المركزية-الأمريكية-مقتل-3-جنود-أمريكيين-خلال-العملية-العسكرية-ضد-إيران-1110915832.html
القيادة المركزية الأمريكية: مقتل 3 جنود أمريكيين خلال العملية العسكرية ضد إيران
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مقتل ثلاثة من أفراد القوات الأمريكية وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، وذلك خلال العملية العسكرية الجارية ضد إيران. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/02/03/1085709903_0:156:3090:1894_1920x0_80_0_0_14f4e224c709d959b93510eb64d36938.jpg
وأوضحت القيادة في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن عدداً آخر من العسكريين أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة شظايا وارتجاجات في الدماغ حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنهم يخضعون حالياً للعلاج ومن المتوقع عودتهم إلى الخدمة قريباً. وأضاف: "نظراً لأن الوضع لا يزال متغيراً، وباحترام مشاعر عائلات الضحايا، سنمتنع عن الكشف عن أي تفاصيل إضافية، بما في ذلك هويات الجنود الذين سقطوا، حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم رسمياً".وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.
القيادة المركزية الأمريكية: مقتل 3 جنود أمريكيين خلال العملية العسكرية ضد إيران
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، مقتل ثلاثة من أفراد القوات الأمريكية وإصابة خمسة آخرين بجروح خطيرة، وذلك خلال العملية العسكرية الجارية ضد إيران.
وأوضحت القيادة
في بيان نشرته على منصة "إكس"، أن عدداً آخر من العسكريين أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة شظايا وارتجاجات في الدماغ حتى الساعة 9:30 صباحاً بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، مشيرة إلى أنهم يخضعون حالياً للعلاج ومن المتوقع عودتهم إلى الخدمة قريباً.
وأكد البيان استمرار العمليات القتالية الرئيسية في المنطقة، مع تواصل جهود الاستجابة العسكرية للوضع المتطور.
وأضاف: "نظراً لأن الوضع لا يزال متغيراً، وباحترام مشاعر عائلات الضحايا، سنمتنع عن الكشف عن أي تفاصيل إضافية، بما في ذلك هويات الجنود الذين سقطوا، حتى مرور 24 ساعة على إبلاغ ذويهم رسمياً".
وشنت إسرائيل وأمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران
، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب
، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية
بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.