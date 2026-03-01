https://sarabic.ae/20260301/رئيس-بلدية-ميناب-عدد-القتلى-جراء-الهجوم-على-مدرسة-في-إيران-ارتفع-إلى-153-1110915440.html
ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مدرسة للبنات جنوبي إيران إلى 153 قتيلا
أفاد المتحدث باسم وزارة التعليم الإيرانية، علي فرهادي، بأن حصيلة ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة للبنات في جنوب إيران بلغت 153 قتيلاً، بالإضافة إلى... 01.03.2026, سبوتنيك عربي
وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلاً، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب، بمحافظة هرمزجان.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بشن هجمات صاروخية على أراضٍ إسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقعت الضربات على إيران رغم المحادثات التي توسطت فيها عُمان بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع في جنيف بشأن الملف النووي الإيراني. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدةً أن المسؤولية عن التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.بزشكيان يصف الهجوم على مدرسة للبنات في إيران بالعمل اللاإنسانيعشرات الطلاب تحت الأنقاض في إيران
أفاد المتحدث باسم وزارة التعليم الإيرانية، علي فرهادي، بأن حصيلة ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة للبنات في جنوب إيران بلغت 153 قتيلاً، بالإضافة إلى إصابة 95 طالبة.
وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلاً، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".
وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب، بمحافظة هرمزجان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الهجوم على المدرسة في جنوب إيران كان من الممكن أن يسفر عن مقتل ما يصل إلى 160 شخصاً.
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران
، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بشن هجمات صاروخية على أراضٍ إسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقعت الضربات على إيران رغم المحادثات التي توسطت فيها عُمان بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع في جنيف بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدةً أن المسؤولية عن التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.