عربي
بث مباشر... أهم مستجدات الضربات الأمريكية–الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
أمساليوم
بث مباشر
ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مدرسة للبنات جنوبي إيران إلى 153 قتيلا
ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مدرسة للبنات جنوبي إيران إلى 153 قتيلا
أفاد المتحدث باسم وزارة التعليم الإيرانية، علي فرهادي، بأن حصيلة ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة للبنات في جنوب إيران بلغت 153 قتيلاً، بالإضافة إلى... 01.03.2026
وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلاً، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب، بمحافظة هرمزجان.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بشن هجمات صاروخية على أراضٍ إسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقعت الضربات على إيران رغم المحادثات التي توسطت فيها عُمان بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع في جنيف بشأن الملف النووي الإيراني. وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدةً أن المسؤولية عن التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.بزشكيان يصف الهجوم على مدرسة للبنات في إيران بالعمل اللاإنسانيعشرات الطلاب تحت الأنقاض في إيران
ارتفاع حصيلة ضحايا قصف مدرسة للبنات جنوبي إيران إلى 153 قتيلا

15:15 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 15:37 GMT 01.03.2026)
© REUTERS Majid Asgaripourيتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل والولايات المتحدة ضربات على إيران، في طهران، إيران، 28 فبراير شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
© REUTERS Majid Asgaripour
تابعنا عبر
أفاد المتحدث باسم وزارة التعليم الإيرانية، علي فرهادي، بأن حصيلة ضحايا الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على مدرسة للبنات في جنوب إيران بلغت 153 قتيلاً، بالإضافة إلى إصابة 95 طالبة.
وقال فرهادي لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا): "بلغت حصيلة القتلى في ميناب 153 قتيلاً، كما أصيبت 95 طالبة في هذا الهجوم الصهيوني اللاإنساني".
وأعلنت السلطات الإيرانية، يوم أمس السبت، أن الولايات المتحدة وإسرائيل قصفتا مدرسة ابتدائية للبنات في ميناب، بمحافظة هرمزجان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الهجوم على المدرسة في جنوب إيران كان من الممكن أن يسفر عن مقتل ما يصل إلى 160 شخصاً.

الدخان يتصاعد في الأفق بعد انفجار في طهران، إيران، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
الصحة الإيرانية: مقتل 60 طفلا وإصابة 80 في هجوم استهدف مدرسة
أمس, 13:50 GMT
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، مع ورود أنباء عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين. وردت إيران بشن هجمات صاروخية على أراضٍ إسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. وقعت الضربات على إيران رغم المحادثات التي توسطت فيها عُمان بين واشنطن وطهران هذا الأسبوع في جنيف بشأن الملف النووي الإيراني.
وأدانت وزارة الخارجية الروسية الهجمات الأمريكية والإسرائيلية، مؤكدةً أن المسؤولية عن التداعيات السلبية لهذه الأزمة المفتعلة تقع بالكامل على عاتقهما.
بزشكيان يصف الهجوم على مدرسة للبنات في إيران بالعمل اللاإنساني
عشرات الطلاب تحت الأنقاض في إيران
