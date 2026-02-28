https://sarabic.ae/20260228/عشرات-الطلاب-تحت-الأنقاض-في-إيران-1110860431.html

عشرات الطلاب تحت الأنقاض في إيران

أفادت وسائل الإعلام، اليوم السبت، بأن عشرات الطلاب الآن تحت الأنقاض بعد الهجوم على مدرسة في جنوب إيران في محافظة هرمزغان. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

أخبار ايران اليوم

أخبار العالم الآن

وجاء في رسالة الإعلام: "عشرات الطلاب من هذه المدرسة أصبحوا تحت الأنقاض، وتم إنقاذ بعضهم. ولم يتم الإعلان رسميا عن معلومات دقيقة بشأن عدد القتلى والجرحى". وأشار الإعلام إلى وجود مستشفى في المنطقة ذاتها تعرض أيضًا لأضرار جزئية، كما وقع دمار كبير في مدرسة ابتدائية في منطقة ميناب. وفي وقت سابق، تم هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات في ميناب أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم السبت، بسماع دوي 3 انفجارات وسط طهران وسقوط صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية. وأبلغ مراسل "سبوتنيك"، عن وقوع انفجارات في طهران، وشوهد دخان كثيف بالقرب من وزارة الداخلية ووسط المدينة، كما سُمع دوي طائرات مقاتلة في مناطق عديدة من شمال شرق وشرق طهران.

