الصحة الإيرانية: مقتل 60 طفلا وإصابة 80 في هجوم استهدف مدرسة

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، حسين كرمانبور، اليوم السبت، عن مقتل ما لا يقل عن 60 طفلا، وإصابة 80 آخرين بجروح، إثر سقوط صاروخ على مدرسة في جنوب... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وكتب كرمانبور على منصة "إكس": "قُتل 60 طفلا، وأُصيب 80 آخرون، والله أعلم كم من الجثث سيتم انتشالها من تحت الأنقاض".وأفادت وسائل الإعلام، اليوم السبت، بأن عشرات الطلاب الآن تحت الأنقاض بعد الهجوم على مدرسة في جنوب إيران في محافظة هرمزغان. وجاء في رسالة الإعلام: "عشرات الطلاب من هذه المدرسة أصبحوا تحت الأنقاض، وتم إنقاذ بعضهم. ولم يتم الإعلان رسميا عن معلومات دقيقة بشأن عدد القتلى والجرحى". وأشار الإعلام إلى وجود مستشفى في المنطقة ذاتها تعرض أيضًا لأضرار جزئية، كما وقع دمار كبير في مدرسة ابتدائية في منطقة ميناب.وفي وقت سابق، تم هجوم إسرائيلي على مدرسة للبنات في ميناب أدى إلى مقتل خمسة أشخاص.وأفادت وسائل إعلام إيرانية، في وقت سابق اليوم السبت، بسماع دوي 3 انفجارات وسط طهران وسقوط صواريخ على شارع الجامعة ومنطقة الجمهورية.وأبلغ مراسل "سبوتنيك"، عن وقوع انفجارات في طهران، وشوهد دخان كثيف بالقرب من وزارة الداخلية ووسط المدينة، كما سُمع دوي طائرات مقاتلة في مناطق عديدة من شمال شرق وشرق طهران.وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

