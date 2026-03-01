عربي
بوتين يعرب عن تعازيه لبزشكيان في مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير "نصف مخزون" إيران من الصواريخ
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير "نصف مخزون" إيران من الصواريخ
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه دمر نحو نصف مخزون إيران من الصواريخ، مشيرا إلى أن إيران كانت تنتج عشرات الصواريخ أرض- أرض شهريا. 01.03.2026
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
العالم
وقال المتحدث باسم الجيش، آفي دفرين، في تصريح تلفزيوني: "خلال العملية دمرنا نحو نصف مخزون الصواريخ لدى النظام الإيراني، ومنعنا إنتاج ما لا يقل عن 1500 صاروخ إضافي". وأضاف: "كان النظام ينتج مؤخرا العشرات من الصواريخ أرض-أرض شهريا، وكان يخطط لزيادة الإنتاج ليصل إلى المئات".كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلاح الجو يهاجم مقرات وزارة الأمن الداخلي في أنحاء طهران.وكان المتحدث قد أعلن أن هذه المرات هي الأولى منذ بدء الحرب التي تشهد هجمات على أهداف للنظام في قلب العاصمة، مضيفا أن "سلاح الجو نفذ خلال 24 ساعة الماضية ضربات مكثفة بهدف تحقيق تفوق جوي وفتح الطريق نحو طهران".
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه دمر نحو نصف مخزون إيران من الصواريخ، مشيرا إلى أن إيران كانت تنتج عشرات الصواريخ أرض- أرض شهريا.
وقال المتحدث باسم الجيش، آفي دفرين، في تصريح تلفزيوني: "خلال العملية دمرنا نحو نصف مخزون الصواريخ لدى النظام الإيراني، ومنعنا إنتاج ما لا يقل عن 1500 صاروخ إضافي". وأضاف: "كان النظام ينتج مؤخرا العشرات من الصواريخ أرض-أرض شهريا، وكان يخطط لزيادة الإنتاج ليصل إلى المئات".

وفي وقت سابق من الأحد، شن الجيش الإسرائيلي هجمات جديدة على إيران، استهدفت مقار حكومية في طهران. ونشر الجيش لقطات لغارات جوية قال إنها استهدفت مقرات للنظام الإيراني في العاصمة.

المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
الصين: اغتيال خامنئي "تطور خطير" يمس سيادة الدول
11:52 GMT
كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن سلاح الجو يهاجم مقرات وزارة الأمن الداخلي في أنحاء طهران.
وكان المتحدث قد أعلن أن هذه المرات هي الأولى منذ بدء الحرب التي تشهد هجمات على أهداف للنظام في قلب العاصمة، مضيفا أن "سلاح الجو نفذ خلال 24 ساعة الماضية ضربات مكثفة بهدف تحقيق تفوق جوي وفتح الطريق نحو طهران".
