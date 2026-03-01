https://sarabic.ae/20260301/الصين-اغتيال-خامنئي-تطور-خطير-يمس-سيادة-الدول-1110905512.html
أعرب وزير الخارجية الصيني وانغ يي، عن احتجاج بلاده الشديد وإدانتها المطلقة لاغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، واصفاً الحادث بأنه "تطور خطير يمس سيادة الدول
وقال وانغ يي، إن "القتل الصارخ لزعيم دولة ذات سيادة، والتحريض على تغيير النظام، أمران غير مقبولين إطلاقاً”، مؤكداً تمسك بكين بمبادئ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.وأضاف أن مهاجمة إيران خلال فترة المفاوضات أمر غير مقبول، مشدداً على أن موقف بلاده يتمثل في الدعوة إلى وقف فوري للأعمال العسكرية واحتواء التصعيد عبر القنوات الدبلوماسية.ودعت الصين جميع الأطراف إلى ضبط النفس والعودة إلى طاولة الحوار، تفادياً لمزيد من التدهور في الأوضاع الإقليمية.وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
