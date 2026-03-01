https://sarabic.ae/20260301/حزب-الله-اغتيال-خامنئي-تصعيد-خطير-والرد-ضمن-مسار-المواجهة-المفتوحة-1110901187.html
"حزب الله": اغتيال خامنئي تصعيد خطير والرد ضمن مسار المواجهة المفتوحة
إيران
أخبار إيران
أخبار لبنان
لبنان
أخبار حزب الله
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
وقال قاسم، في بيان له، إن "الرد على اغتيال خامنئي حق مشروع"، مشيراً إلى أنه سيتم وفق تقدير القيادة والظروف الميدانية، مع مراعاة التطورات الإقليمية وطبيعة المرحلة. وأضاف: أن "استهداف القيادة الإيرانية اعتداء كبير يستوجب موقفاً موحداً من كافة قوى المقاومة"، لافتاً إلى أن التنسيق سيستمر مع الحلفاء للرد على أي تصعيد عسكري إسرائيلي محتمل.وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن "مقتل خامنئي يشكل خسارة كبيرة"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مسار الحلف سيستمر دون تغيير استراتيجي كبير، مؤكداً أن التحالفات القائمة ستبقى فاعلة في مواجهة التحديات المقبلة.وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أن "اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي يمثل تصعيداً خطيراً”، مؤكداً أن الرد سيأتي “ضمن مسار المواجهة المفتوحة”.
وقال قاسم، في بيان له، إن "الرد على اغتيال خامنئي حق مشروع"، مشيراً إلى أنه سيتم وفق تقدير القيادة والظروف الميدانية، مع مراعاة التطورات الإقليمية وطبيعة المرحلة.
وأضاف: أن "استهداف القيادة الإيرانية اعتداء كبير يستوجب موقفاً موحداً من كافة قوى المقاومة"، لافتاً إلى أن التنسيق سيستمر مع الحلفاء للرد على أي تصعيد عسكري إسرائيلي محتمل.
وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن "مقتل خامنئي يشكل خسارة كبيرة"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مسار الحلف سيستمر دون تغيير استراتيجي كبير، مؤكداً أن التحالفات القائمة ستبقى فاعلة في مواجهة التحديات المقبلة.
وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران
، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.