"حزب الله": اغتيال خامنئي تصعيد خطير والرد ضمن مسار المواجهة المفتوحة

"حزب الله": اغتيال خامنئي تصعيد خطير والرد ضمن مسار المواجهة المفتوحة

سبوتنيك عربي

01.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال قاسم، في بيان له، إن "الرد على اغتيال خامنئي حق مشروع"، مشيراً إلى أنه سيتم وفق تقدير القيادة والظروف الميدانية، مع مراعاة التطورات الإقليمية وطبيعة المرحلة. وأضاف: أن "استهداف القيادة الإيرانية اعتداء كبير يستوجب موقفاً موحداً من كافة قوى المقاومة"، لافتاً إلى أن التنسيق سيستمر مع الحلفاء للرد على أي تصعيد عسكري إسرائيلي محتمل.وأشار الأمين العام لحزب الله، إلى أن "مقتل خامنئي يشكل خسارة كبيرة"، لكنه شدد في الوقت ذاته على أن مسار الحلف سيستمر دون تغيير استراتيجي كبير، مؤكداً أن التحالفات القائمة ستبقى فاعلة في مواجهة التحديات المقبلة.وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.

