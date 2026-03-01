https://sarabic.ae/20260301/مقتل-22-عنصرا-من-قوات-حرس-الحدود-الإيرانية-جراء-قصف-أمريكي-إسرائيلي-1110915709.html
مقتل 22 عنصرا من قوات حرس الحدود الإيرانية جراء قصف أمريكي إسرائيلي
مقتل 22 عنصرا من قوات حرس الحدود الإيرانية جراء قصف أمريكي إسرائيلي
سبوتنيك عربي
قُتل وأصيب عدد من قوات حرس الحدود الإيرانية في منفذ مهران الحدودي، جراء قصف أمريكي إسرائيلي استهدف المنطقة. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T15:21+0000
2026-03-01T15:21+0000
2026-03-01T15:21+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b4188723c9572ce6986470ce34b50014.jpg
وأعلنت قيادة حرس الحدود في محافظة إيلام، أن "الهجوم طال مقراً تابعاً لها في مدينة مهران، ما أسفر عن مقتل 22 من عناصرها".وأعلنت إيران، اليوم الأحد، مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي، في هجمات شنتها إسرائيل وأمريكا، أمس، وذكرت الحكومة الإيرانية أن فترة الحداد ستكون 40 يوما.وأفادت الرئاسة الإيرانية، بأن اغتيال قائد الثورة الإسلامية "لن يبقى بلا رد"، فيما ذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن "شهادة المرشد الأعلى، علي خامنئي، ستكون منطلقا لانتفاضة عظيمة" ضد من أسماهم "طغاة العالم".وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260301/موسكو-حول-اغتيال-خامنئي-روسيا-تدين-بشدة-ممارسة-الاغتيالات-السياسية-ومطاردة-قادة-الدول-ذات-السيادة-1110914419.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110870807_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c9f21351ae915f25d61bd0a48d1b2d1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم
مقتل 22 عنصرا من قوات حرس الحدود الإيرانية جراء قصف أمريكي إسرائيلي
قُتل وأصيب عدد من قوات حرس الحدود الإيرانية في منفذ مهران الحدودي، جراء قصف أمريكي إسرائيلي استهدف المنطقة.
وأعلنت قيادة حرس الحدود في محافظة إيلام، أن "الهجوم طال مقراً تابعاً لها في مدينة مهران، ما أسفر عن مقتل 22 من عناصرها".
وأعلنت إيران، اليوم الأحد، مقتل المرشد الأعلى، علي خامنئي
، في هجمات شنتها إسرائيل وأمريكا، أمس، وذكرت الحكومة الإيرانية أن فترة الحداد ستكون 40 يوما.
وأفادت الرئاسة الإيرانية، بأن اغتيال قائد الثورة الإسلامية "لن يبقى بلا رد"، فيما ذكر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، أن "شهادة المرشد الأعلى، علي خامنئي، ستكون منطلقا لانتفاضة عظيمة" ضد من أسماهم "طغاة العالم".
وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات أمس السبت على أهداف في إيران
، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.