موسكو حول اغتيال خامنئي: روسيا تدين بشدة ممارسة الاغتيالات السياسية و"مطاردة" قادة الدول ذات السيادة
موسكو حول اغتيال خامنئي: روسيا تدين بشدة ممارسة الاغتيالات السياسية و"مطاردة" قادة الدول ذات السيادة
أفادت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأحد، في بيان لها، بأن روسيا تدين بشدة ممارسة الاغتيالات السياسية و"مطاردة" قادة الدول ذات السيادة. 01.03.2026
وقالت الوزارة في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "تدين روسيا بشدة وبشكل قاطع ممارسة الاغتيالات السياسية ومطاردة قادة الدول ذات السيادة، لما في ذلك من انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للعلاقات الحضارية بين الدول، وانتهاك صارخ للقانون الدولي".وأضاف: "ندعو إلى خفض التصعيد الفوري، ووقف الأعمال العدائية، والعودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي لحل المشاكل القائمة استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي هذا الصدد، يجب مراعاة المصالح المشروعة لجميع الدول الخليجية العربية".وكان قد أكد التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي نتيجة الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.ويعد آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.قتيل و32 جريحا في الكويت مع استمرار رصد صواريخ ومسيرات إيرانية باتجاه البلادالحرس الثوري الإيراني: استهدفنا حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن" بـ 4 صواريخ
وقالت الوزارة في بيان نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "تدين روسيا بشدة وبشكل قاطع ممارسة الاغتيالات السياسية ومطاردة قادة الدول ذات السيادة، لما في ذلك من انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية للعلاقات الحضارية بين الدول، وانتهاك صارخ للقانون الدولي".
وتابع البيان: "لقد استُقبل في موسكو ببالغ الاستياء والأسى العميق نبأ مقتل المرشد الأعلى والقائد الروحي للجمهورية الإيرانية الإسلامية، آية الله علي خامنئي، إلى جانب عدد من أفراد أسرته وكبار المسؤولين الإيرانيين، إثر القصف الصاروخي الجوي الذي شنته الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل".
وأضاف: "ندعو إلى خفض التصعيد الفوري، ووقف الأعمال العدائية، والعودة إلى المسار السياسي والدبلوماسي لحل المشاكل القائمة استناداً إلى ميثاق الأمم المتحدة ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وفي هذا الصدد، يجب مراعاة المصالح المشروعة لجميع الدول الخليجية العربية".
وكان قد أكد التلفزيون الإيراني الرسمي وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي نتيجة الهجمات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلنوا سابقًا مقتل خامنئي.
ويعد آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران
منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.