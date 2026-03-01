عربي
بوتين يعرب عن تعازيه لبزشكيان في مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
كوريا الديمقراطية: العملية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران "عمل عدواني غير قانوني"
كوريا الديمقراطية: العملية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران "عمل عدواني غير قانوني"
وصفت وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران بأنها "عمل عدواني غير شرعي وغير نزيه" ينتهك السيادة.
كوريا الشمالية
إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة خارجية بيونغ يانغ، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران، الذي شُن بدعم وتحريض فعليين من الولايات المتحدة، والعمل العسكري الأمريكي الذي انضم إليه، هما بطبيعتهما عمل عدواني غير شرعي وغير نزيه على الإطلاق، وأبشع أشكال انتهاك السيادة".وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وكانت إيران قد أعلنت عزمها استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، كما سبق لها أن استهدفت عددا من المواقع الأخرى.وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق المرحلة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4" واستهداف 27 قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في منطقة الخليج، وإسرائيل.وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن أي هجوم انتقامي سيواجه بضربة "قوية غير مسبوقة"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للرد بقوة على أي تصعيد من قبل طهران.وأفاد الجيش الإسرائيلي بتفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران، مؤكدًا اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية عبر أنظمة الدفاع الجوي.كما ذكرت القوات المسلحة الإيرانية أن الهجوم استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية، وقال إن الهجمات استهدفت 27 نقطة عسكرية أمريكية، من بينها قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في هكاريا، ومجمع الصناعات الدفاعية في تل أبيب.
كوريا الديمقراطية: العملية الأمريكية والإسرائيلية ضد إيران "عمل عدواني غير قانوني"

وصفت وزارة خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية، اليوم الأحد، العملية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران بأنها "عمل عدواني غير شرعي وغير نزيه" ينتهك السيادة.
موسكو - سبوتنيك. وقالت وزارة خارجية بيونغ يانغ، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية: "إن الهجوم العسكري الإسرائيلي على إيران، الذي شُن بدعم وتحريض فعليين من الولايات المتحدة، والعمل العسكري الأمريكي الذي انضم إليه، هما بطبيعتهما عمل عدواني غير شرعي وغير نزيه على الإطلاق، وأبشع أشكال انتهاك السيادة".
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
وكانت إيران قد أعلنت عزمها استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، كما سبق لها أن استهدفت عددا من المواقع الأخرى.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق المرحلة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4" واستهداف 27 قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في منطقة الخليج، وإسرائيل.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن أي هجوم انتقامي سيواجه بضربة "قوية غير مسبوقة"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للرد بقوة على أي تصعيد من قبل طهران.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بتفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران، مؤكدًا اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية عبر أنظمة الدفاع الجوي.
كما ذكرت القوات المسلحة الإيرانية أن الهجوم استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية، وقال إن الهجمات استهدفت 27 نقطة عسكرية أمريكية، من بينها قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في هكاريا، ومجمع الصناعات الدفاعية في تل أبيب.
