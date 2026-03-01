https://sarabic.ae/20260301/إيران-تقصف-قواعد-عسكرية-بريطانية-في-قبرص-والبحرين--1110900108.html
إيران تقصف قواعد عسكرية بريطانية في قبرص والبحرين
إيران تقصف قواعد عسكرية بريطانية في قبرص والبحرين
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أن صاروخين أُطلقا باتجاه قبرص، حيث يتمركز آلاف من أفراد القوات البريطانية. 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T10:39+0000
2026-03-01T10:39+0000
2026-03-01T10:39+0000
إيران
أخبار إيران
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
البحرين
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110599516_6:0:1562:875_1920x0_80_0_0_4f59fab25634839cb6bf2223abc56f3f.jpg
وأضاف شابس، في تصريحات له، أن "صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية سقطت على بعد مئات الأمتار من جنود بريطانيين في قاعدة عسكرية بـالبحرين"، واصفاً التطورات بأنها مثيرة للقلق الشديد. وأفادت تقارير إعلامية، سماع دوي انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة لليوم الثاني، وذلك بعدما شنت إيران ضربات على المواقع الأمريكية في دول الخليج المجاورة ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت إيران. وكانت إيران قد أعلنت عزمها استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، كما سبق لها أن استهدفت عددا من المواقع الأخرى.وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق المرحلة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4" واستهداف 27 قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في منطقة الخليج، وإسرائيل.وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران من أن أي هجوم انتقامي سيواجه بضربة "قوية غير مسبوقة"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للرد بقوة على أي تصعيد من قبل طهران.وأفاد الجيش الإسرائيلي بتفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران، مؤكدًا اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية عبر أنظمة الدفاع الجوي.كما ذكرت القوات المسلحة الإيرانية أن الهجوم استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية، وقال إن الهجمات استهدفت 27 نقطة عسكرية أمريكية، من بينها قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في هكاريا، ومجمع الصناعات الدفاعية في تل أبيب.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20260301/إيران-تحظر-دخول-السفن-الأمريكية-إلى-الخليج-العربي-1110897117.html
https://sarabic.ae/20260301/مقتل-رئيس-أركان-القوات-المسلحة-الإيرانية-خلال-الضربات-الأمريكية-والإسرائيلية---عاجل-1110894677.html
إيران
أخبار إيران
بريطانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
البحرين
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/15/1110599516_201:0:1368:875_1920x0_80_0_0_65308c043802241f14f43332c2fb52a8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, البحرين, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, بريطانيا, الولايات المتحدة الأمريكية, البحرين, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تقصف قواعد عسكرية بريطانية في قبرص والبحرين
أعلن وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، أن صاروخين أُطلقا باتجاه قبرص، حيث يتمركز آلاف من أفراد القوات البريطانية.
وأضاف شابس، في تصريحات له، أن "صواريخ وطائرات مسيرة إيرانية سقطت على بعد مئات الأمتار من جنود بريطانيين في قاعدة عسكرية بـالبحرين"، واصفاً التطورات بأنها مثيرة للقلق الشديد.
وأفادت تقارير إعلامية، سماع دوي انفجارات قوية في دبي والدوحة والمنامة
لليوم الثاني، وذلك بعدما شنت إيران ضربات على المواقع الأمريكية في دول الخليج المجاورة ردا على الضربات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت إيران.
وكانت إيران قد أعلنت عزمها استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة، كما سبق لها أن استهدفت عددا من المواقع الأخرى.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني إطلاق المرحلة السادسة من عملية "الوعد الصادق 4" واستهداف 27 قاعدة عسكرية للجيش الأمريكي في منطقة الخليج، وإسرائيل.
وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
إيران من أن أي هجوم انتقامي سيواجه بضربة "قوية غير مسبوقة"، مؤكدًا أن بلاده مستعدة للرد بقوة على أي تصعيد من قبل طهران.
وأفاد الجيش الإسرائيلي بتفعيل صافرات الإنذار في مناطق عدة بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران، مؤكدًا اعتراض ثلاثة صواريخ باليستية عبر أنظمة الدفاع الجوي.
كما ذكرت القوات المسلحة الإيرانية أن الهجوم استهدف قواعد عسكرية إسرائيلية، وقال إن الهجمات استهدفت 27 نقطة عسكرية أمريكية، من بينها قاعدة تل نوف، ومقر القيادة العامة للجيش الإسرائيلي في هكاريا، ومجمع الصناعات الدفاعية في تل أبيب.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.