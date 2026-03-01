بينهم وزير الدفاع ورئيس الأركان.. إيران تؤكد مقتل كبار قادتها العسكريين

https://sarabic.ae/20260301/مقتل-رئيس-أركان-القوات-المسلحة-الإيرانية-خلال-الضربات-الأمريكية-والإسرائيلية---عاجل-1110894677.html
سبوتنيك عربي
2026-03-01T06:55+0000
2026-03-01T06:55+0000
2026-03-01T07:57+0000
06:55 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 07:57 GMT 01.03.2026)
أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، بمقتل عدد من كبار قادة القوات المسلحة والحرس الثوري الإيراني جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية واسعة النطاق التي استهدفت إيران، أمس السبت.
وأوضح أن من بين القتلى رئيس أركان القوات المسلحة، عبد الرحيم موسوي، والقائد العام للحرس الثوري، محمد باكبور، ومستشار القائد الأعلى وأمين مجلس الدفاع، علي شمخاني، إضافة إلى وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، عزيز نصير زاده.
يأتي هذا بعد أن قُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.