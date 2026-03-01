عربي
بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
لاريجاني: سنحرق قلب أمريكا وإسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشد
لاريجاني: سنحرق قلب أمريكا وإسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشد
سبوتنيك عربي
قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، إن "العدو واهم إذا اعتقد أن اغتيال القادة يمكن أن يزعزع استقرار إيران"، مؤكدا أن بلاده سترد... 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T06:46+0000
2026-03-01T06:46+0000
إيران
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/08/0d/1103694826_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_17bbc3a1c56708de361527312a3b03b0.jpg
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية: "سنحرق قلب أمريكا وإسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي".وأكد لاريجاني أن "الرد الإيراني كان واضحا، وأن القوات المسلحة في حالة جاهزية كاملة"، مشدداً على أن "الضربات المقبلة ستكون "أكثر إيلاماً للأمريكيين من ذي قبل"، وأن الأمة وقواتها المسلحة ستدافع عن سيادة البلاد، معتبرا أن "الرد سيكون أقوى مما حدث سابقا".وأشار إلى أنه "تم إعداد خطط لترتيب القيادة وفقا للدستور"، معلنا أنه "سيتم قريبا تشكيل مجلس قيادة مؤقت بناء على أحكام الدستور الإيراني".وأكد أن بلاده اختارت "المقاومة"، ولن تتهاون مع أي تحركات تستهدف وحدة أراضيها.وتابع مؤكدا أن "القوات المسلحة الإيرانية أعدت تجهيزات مناسبة، وأن الظروف مواتية لمواصلة العمليات".وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه سينتقم من قتلة آية الله خامنئي بشكل ساحق وحاسم.قُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأميركي إنه يواصل مراقبة الرد الإيراني في المنطقة على الغارات.وأوضح ترامب تعليقا على الرد الإيراني: "هذا ما توقعناه"، لكنه أشار إلى أن الهجمات الإيرانية حتى الآن أقل مما توقعته الولايات المتحدة وحلفاؤها.
لاريجاني: سنحرق قلب أمريكا وإسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشد

06:46 GMT 01.03.2026
قال أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، إن "العدو واهم إذا اعتقد أن اغتيال القادة يمكن أن يزعزع استقرار إيران"، مؤكدا أن بلاده سترد بقوة.
وأضاف في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية: "سنحرق قلب أمريكا وإسرائيل كما احترقت قلوبنا على المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي".
وأكد لاريجاني أن "الرد الإيراني كان واضحا، وأن القوات المسلحة في حالة جاهزية كاملة"، مشدداً على أن "الضربات المقبلة ستكون "أكثر إيلاماً للأمريكيين من ذي قبل"، وأن الأمة وقواتها المسلحة ستدافع عن سيادة البلاد، معتبرا أن "الرد سيكون أقوى مما حدث سابقا".
وأشار إلى أنه "تم إعداد خطط لترتيب القيادة وفقا للدستور"، معلنا أنه "سيتم قريبا تشكيل مجلس قيادة مؤقت بناء على أحكام الدستور الإيراني".
واتهم لاريجاني إسرائيل "بالسعي إلى تقسيم إيران، بالتعاون مع الولايات المتحدة، بهدف نهب ثروات الشعب الإيراني".
وأكد أن بلاده اختارت "المقاومة"، ولن تتهاون مع أي تحركات تستهدف وحدة أراضيها.

وفي سياق متصل، شدد أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، على أن "إيران لا تنوي الاعتداء على الدول المجاورة"، لكنه حذر من أن القواعد الأمريكية في المنطقة "إذا كانت في خدمة واشنطن فسيتم استهدافها".

وتابع مؤكدا أن "القوات المسلحة الإيرانية أعدت تجهيزات مناسبة، وأن الظروف مواتية لمواصلة العمليات".
وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه سينتقم من قتلة آية الله خامنئي بشكل ساحق وحاسم.
قُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأميركي إنه يواصل مراقبة الرد الإيراني في المنطقة على الغارات.
وأوضح ترامب تعليقا على الرد الإيراني: "هذا ما توقعناه"، لكنه أشار إلى أن الهجمات الإيرانية حتى الآن أقل مما توقعته الولايات المتحدة وحلفاؤها.
