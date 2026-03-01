https://sarabic.ae/20260301/ترامب-التوصل-لاتفاق-مع-إيران-أصبح-أسهل-بعد-مقتل-خامنئي-1110892672.html

ترامب: التوصل لاتفاق مع إيران أصبح أسهل بعد مقتل خامنئي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران في أعقاب الضربات على إيران، والتي أسفرت، من بين أمور أخرى، عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

قال ترامب ردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران: "من الواضح أن الأمر أصبح أسهل بكثير الآن (الحل الدبلوماسي) مما كان عليه قبل يوم واحد" .وأعرب عن ثقته في النتائج حتى الآن، واصفا ضربات يوم السبت بأنها "يوم عظيم لهذا البلد، ويوم عظيم للعالم".وفي الوقت نفسه، تجنب الإجابة على سؤال شبكة "سي بي إس" ما إذا كان يعتبر العملية ضد طهران حرباً.وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه سينتقم من قتلة أية الله خامنئي بشكل ساحق وحاسم.وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأميركي إنه يواصل مراقبة الرد الإيراني في المنطقة على الغارات.وأوضح ترامب تعليقا على الرد الإيراني: "هذا ما توقعناه"، لكنه أشار إلى أن الهجمات الإيرانية حتى الآن أقل مما توقعته الولايات المتحدة وحلفاؤها.الأمين العام للأمم المتحدة: التصعيد في الشرق الأوسط يهدد السلام والأمن الدوليينإيران في رسالة للأمم المتحدة: تصريحات ترامب تشير إلى "احتمال حقيقي لعدوان عسكري"

الأخبار

