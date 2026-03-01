عربي
ترامب: التوصل لاتفاق مع إيران أصبح أسهل بعد مقتل خامنئي
ترامب: التوصل لاتفاق مع إيران أصبح أسهل بعد مقتل خامنئي
ترامب: التوصل لاتفاق مع إيران أصبح أسهل بعد مقتل خامنئي

04:33 GMT 01.03.2026
© Kenny Holstonالرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاب "حالة الاتحاد" في الكونغرس الأمريكي
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال خطاب حالة الاتحاد في الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
© Kenny Holston
تابعنا عبر
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران في أعقاب الضربات على إيران، والتي أسفرت، من بين أمور أخرى، عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، "أسهل مما كان عليه في اليوم السابق".
قال ترامب ردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران: "من الواضح أن الأمر أصبح أسهل بكثير الآن (الحل الدبلوماسي) مما كان عليه قبل يوم واحد" .

وبحسب قوله، توقعت الولايات المتحدة رداً من طهران، لكن إيران "تعرضت لهزيمة نكراء" خلال الضربات.

وأعرب عن ثقته في النتائج حتى الآن، واصفا ضربات يوم السبت بأنها "يوم عظيم لهذا البلد، ويوم عظيم للعالم".

أجاب الرئيس الأمريكي على سؤال حول ما إذا كان هناك شخص في إيران يرغب في أن يقود البلاد: "نعم، أعتقد ذلك. هناك العديد من المرشحين الجيدين".

وفي الوقت نفسه، تجنب الإجابة على سؤال شبكة "سي بي إس" ما إذا كان يعتبر العملية ضد طهران حرباً.
المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي مع عدد من قادة الحرس الثوري والقوات المسلحة الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
بعد مقتل خامنئي ...إيران تعلن عن الشخص الذي سيتولى القيادة
04:21 GMT
وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه سينتقم من قتلة أية الله خامنئي بشكل ساحق وحاسم.

قُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأميركي إنه يواصل مراقبة الرد الإيراني في المنطقة على الغارات.
وأوضح ترامب تعليقا على الرد الإيراني: "هذا ما توقعناه"، لكنه أشار إلى أن الهجمات الإيرانية حتى الآن أقل مما توقعته الولايات المتحدة وحلفاؤها.
الأمين العام للأمم المتحدة: التصعيد في الشرق الأوسط يهدد السلام والأمن الدوليين
إيران في رسالة للأمم المتحدة: تصريحات ترامب تشير إلى "احتمال حقيقي لعدوان عسكري"
