ترامب: التوصل لاتفاق مع إيران أصبح أسهل بعد مقتل خامنئي
01.03.2026
إيران
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
قال ترامب ردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران: "من الواضح أن الأمر أصبح أسهل بكثير الآن (الحل الدبلوماسي) مما كان عليه قبل يوم واحد" .وأعرب عن ثقته في النتائج حتى الآن، واصفا ضربات يوم السبت بأنها "يوم عظيم لهذا البلد، ويوم عظيم للعالم".وفي الوقت نفسه، تجنب الإجابة على سؤال شبكة "سي بي إس" ما إذا كان يعتبر العملية ضد طهران حرباً.وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه سينتقم من قتلة أية الله خامنئي بشكل ساحق وحاسم.وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأميركي إنه يواصل مراقبة الرد الإيراني في المنطقة على الغارات.وأوضح ترامب تعليقا على الرد الإيراني: "هذا ما توقعناه"، لكنه أشار إلى أن الهجمات الإيرانية حتى الآن أقل مما توقعته الولايات المتحدة وحلفاؤها.الأمين العام للأمم المتحدة: التصعيد في الشرق الأوسط يهدد السلام والأمن الدوليينإيران في رسالة للأمم المتحدة: تصريحات ترامب تشير إلى "احتمال حقيقي لعدوان عسكري"
إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن التوصل إلى اتفاق مع إيران في أعقاب الضربات على إيران، والتي أسفرت، من بين أمور أخرى، عن مقتل المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، "أسهل مما كان عليه في اليوم السابق".
قال ترامب ردا على سؤال حول إمكانية التوصل إلى حل دبلوماسي مع إيران: "من الواضح أن الأمر أصبح أسهل بكثير الآن (الحل الدبلوماسي) مما كان عليه قبل يوم واحد" .
وبحسب قوله، توقعت الولايات المتحدة رداً من طهران، لكن إيران "تعرضت لهزيمة نكراء" خلال الضربات.
وأعرب عن ثقته في النتائج حتى الآن، واصفا ضربات يوم السبت بأنها "يوم عظيم لهذا البلد، ويوم عظيم للعالم".
أجاب الرئيس الأمريكي على سؤال حول ما إذا كان هناك شخص في إيران يرغب في أن يقود البلاد: "نعم، أعتقد ذلك. هناك العديد من المرشحين الجيدين".
وفي الوقت نفسه، تجنب الإجابة على سؤال شبكة "سي بي إس" ما إذا كان يعتبر العملية ضد طهران حرباً.
وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه سينتقم من قتلة أية الله خامنئي بشكل ساحق وحاسم.
قُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الأميركي إنه يواصل مراقبة الرد الإيراني في المنطقة على الغارات.
وأوضح ترامب تعليقا على الرد الإيراني: "هذا ما توقعناه"، لكنه أشار إلى أن الهجمات الإيرانية حتى الآن أقل مما توقعته الولايات المتحدة وحلفاؤها.