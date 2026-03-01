https://sarabic.ae/20260301/بعد-مقتل-خامنئي-إيران-تعلن-عن-الشخص-الذي-سيتولى-المسؤولية-1110892463.html
بعد مقتل خامنئي ...إيران تعلن عن الشخص الذي سيتولى القيادة
أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، أن الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية وعضو مجلس صيانة الدستور سيتولون مهام المرشد الأعلى علي خامنئي،... 01.03.2026, سبوتنيك عربي
إيران
العالم
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن مخبر قوله: "سيتولى الرئيس ورئيس السلطة القضائية وعضو من مجلس صيانة الدستور مهام المرشد الأعلى بالنيابة خلال الفترة الشاغرة".وحتى يتم تعيين القائد الجديد، تتولى مجلسًا مؤقتًا يضم رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور يتم اختياره من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام، جميع صلاحيات القيادة بشكل مؤقت.وإذا تعذر على أحد أعضاء هذا المجلس أداء مهامه خلال هذه الفترة لأي سبب، يتم تعيين شخص آخر بديلًا عنه بقرار من المجمع، مع الحفاظ على أغلبية الفقهاء داخل المجلس، وفقا لوكالة "إيرنا".وجاء في البيان: "سننتقم من قتلة أية الله خامنئي بشكل ساحق وحاسم " .قُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.الأمين العام للأمم المتحدة: التصعيد في الشرق الأوسط يهدد السلام والأمن الدوليينإيران في رسالة للأمم المتحدة: تصريحات ترامب تشير إلى "احتمال حقيقي لعدوان عسكري"
إيران
بعد مقتل خامنئي ...إيران تعلن عن الشخص الذي سيتولى القيادة
04:21 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 04:28 GMT 01.03.2026)
أعلن النائب الأول للرئيس الإيراني محمد مخبر، أن الإيراني مسعود بزشكيان، ورئيس السلطة القضائية وعضو مجلس صيانة الدستور سيتولون مهام المرشد الأعلى علي خامنئي، الذي قُتل في هجوم أمريكي إسرائيلي.
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) عن مخبر قوله: "سيتولى الرئيس ورئيس السلطة القضائية وعضو من مجلس صيانة الدستور مهام المرشد الأعلى بالنيابة خلال الفترة الشاغرة".
تنص المادة 111 من الدستور الإيراني على أنه "في حال وفاة القائد أو تنحيه أو عزله، يتوجب على مجلس خبراء القيادة المبادرة في أقرب وقت إلى تعيين وتقديم القائد الجديد".
وحتى يتم تعيين القائد الجديد، تتولى مجلسًا مؤقتًا يضم رئيس الجمهورية، ورئيس السلطة القضائية، وأحد فقهاء مجلس صيانة الدستور يتم اختياره من قبل مجمع تشخيص مصلحة النظام، جميع صلاحيات القيادة بشكل مؤقت.
وإذا تعذر على أحد أعضاء هذا المجلس أداء مهامه خلال هذه الفترة لأي سبب، يتم تعيين شخص آخر بديلًا عنه بقرار من المجمع، مع الحفاظ على أغلبية الفقهاء داخل المجلس، وفقا لوكالة "إيرنا".
وأكد الحرس الثوري الإيراني، اليوم الأحد، أنه سينتقم من قتلة أية الله خامنئي بشكل ساحق وحاسم.
وجاء في البيان: "سننتقم من قتلة أية الله خامنئي بشكل ساحق وحاسم " .
قُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
كان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.