قتيل و32 جريحا في الكويت مع استمرار رصد صواريخ ومسيرات إيرانية باتجاه البلاد

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالله السند، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن قسم الطوارئ في مستشفى العدان استقبل 32 حالة إصابة، جميعهم من جنسيات أجنبية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الراهنة في المنطقة. وتواصل الجهات المختصة متابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 32 آخرين، بالتزامن مع تواصل رصد إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية باتجاه البلاد لليوم الثاني على التوالي، في أعقاب الهجوم الأمريكي الإسرائيلي على إيران.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالله السند، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن قسم الطوارئ في مستشفى العدان استقبل 32 حالة إصابة، جميعهم من جنسيات أجنبية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الراهنة في المنطقة.
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، في قمة بريكس المنعقدة بالبرازيل، 7 يوليو/ تموز 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
عراقجي: إيران عازمة على الدفاع عن نفسها بعد اغتيال خامنئي
12:30 GMT
وتواصل الجهات المختصة متابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
يتصاعد الدخان عقب انفجار، بعد أن شنت إسرائيل وأمريكا ضربات على إيران، في طهران، إيران، 1 مارس/ آذار 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير "نصف مخزون" إيران من الصواريخ
12:12 GMT
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.
