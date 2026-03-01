https://sarabic.ae/20260301/قتيل-و32-جريحا-في-الكويت-مع-استمرار-رصد-صواريخ-ومسيرات-إيرانية-باتجاه-البلاد--1110914152.html

قتيل و32 جريحا في الكويت مع استمرار رصد صواريخ ومسيرات إيرانية باتجاه البلاد

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، مقتل شخص وإصابة 32 آخرين، بالتزامن مع تواصل رصد إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة إيرانية باتجاه البلاد لليوم الثاني على... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبدالله السند، في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن قسم الطوارئ في مستشفى العدان استقبل 32 حالة إصابة، جميعهم من جنسيات أجنبية، مشيرًا إلى أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة، وذلك في إطار المتابعة المستمرة للتطورات الراهنة في المنطقة. وتواصل الجهات المختصة متابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح يوم أمس السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وتواصلت، اليوم الأحد، الهجمات الإيرانية بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على دول خليجية، مستهدفة مواقع في السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعُمان، وذلك رداً على ضربات تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران، بدأت صباح أمس السبت.

