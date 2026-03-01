https://sarabic.ae/20260301/عراقجي-إيران-عازمة-على-الدفاع-عن-نفسها-بعد-اغتيال-خامنئي-1110906740.html
عراقجي: إيران عازمة على الدفاع عن نفسها بعد اغتيال خامنئي
عراقجي: إيران عازمة على الدفاع عن نفسها بعد اغتيال خامنئي
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تؤكد عزمها على الدفاع عن نفسها عقب اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في غارة جوية أمريكية إسرائيلية.
جاء ذلك في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإيرانية بعد اتصال هاتفي جرى بين عراقجي ونظيره التركي هاكان فيدان، حيث أضاف البيان: "أكد وزير خارجيتنا، في معرض حديثه عن الجريمة البشعة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والهجوم غير الشرعي على إيران، والاغتيال الجبان للمرشد الأعلى للثورة، عزم إيران على الدفاع عن وحدة البلاد بكل قوة". وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن خالص تعازيه للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وأفراد أسرته، حسبما أفاد الكرملين. وقال بوتين وفقا لبيان الكرملين اليوم الأحد: "تقبلوا خالص التعازي في مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي وأفراد أسرته، الذي ارتُكب بانتهاك سافر لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي".وأضاف الرئيس بوتين: "سيُذكر خامنئي في روسيا كسياسي بارز قدم إسهاما كبيرا في تطوير العلاقات الودية بين روسيا وإيران".وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.
عراقجي: إيران عازمة على الدفاع عن نفسها بعد اغتيال خامنئي
12:30 GMT 01.03.2026 (تم التحديث: 12:36 GMT 01.03.2026)
صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن إيران تؤكد عزمها على الدفاع عن نفسها عقب اغتيال المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي، في غارة جوية أمريكية إسرائيلية.
جاء ذلك في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الإيرانية بعد اتصال هاتفي جرى بين عراقجي ونظيره التركي هاكان فيدان، حيث أضاف البيان: "أكد وزير خارجيتنا، في معرض حديثه عن الجريمة البشعة التي ارتكبتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني، والهجوم غير الشرعي على إيران، والاغتيال الجبان للمرشد الأعلى للثورة، عزم إيران على الدفاع عن وحدة البلاد بكل قوة".
وأضاف البيان أن فيدان قدّم تعازيه في وفاة خامنئي.
وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق اليوم، عن خالص تعازيه للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي وأفراد أسرته، حسبما أفاد الكرملين.
وقال بوتين وفقا لبيان الكرملين اليوم الأحد: "تقبلوا خالص التعازي في مقتل المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي وأفراد أسرته، الذي ارتُكب بانتهاك سافر لجميع معايير الأخلاق الإنسانية والقانون الدولي".
وأضاف الرئيس بوتين: "سيُذكر خامنئي في روسيا كسياسي بارز قدم إسهاما كبيرا في تطوير العلاقات الودية بين روسيا وإيران".
وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه، فجر السبت، في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
وكان آية الله علي خامنئي أطول قادة الدولة خدمة في الشرق الأوسط، حيث تولى منصب المرشد الأعلى لإيران منذ عام 1989 بعد أن شغل منصب رئيس الجمهورية من 1981 حتى 1989.