https://sarabic.ae/20260301/خبير-إغلاق-مضيق-هرمز-قد-يؤدي-إلى-انهيار-نظام-الدولار-1110906249.html

خبير: إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى انهيار نظام الدولار

خبير: إغلاق مضيق هرمز قد يؤدي إلى انهيار نظام الدولار

سبوتنيك عربي

أكد خبير اقتصاديات الطاقة، الدكتور قاضي سوهاج، إن الهجوم الأمريكي والإسرائيلي غير المبرر على إيران، ورد إيران بإغلاق مضيق هرمز الضيق، الذي يربط الخليج العربي... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

2026-03-01T12:22+0000

2026-03-01T12:22+0000

2026-03-01T12:22+0000

العالم

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/10/1110436795_1:0:1279:719_1920x0_80_0_0_5bbc4ed643eeed4307892f4523e67fba.jpg

أوضح سوهاج قائلاً لوكالة "سبوتنيك": "يمر عبر هذا الممر المائي الضيق ما يقرب من 17 إلى 20 مليون برميل من النفط يومياً، وهو ما يمثل أكثر من 20% من الاستهلاك العالمي اليومي. وتأتي هذه الشحنات في المقام الأول من المملكة العربية السعودية والعراق والإمارات العربية المتحدة والكويت وإيران وقطر، وتتجه نحو كبار المستوردين بما في ذلك الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي".وأوضح سوهاج أنه إذا استمر هذا الوضع، فإن "النتيجة المباشرة" لانقطاع الإمدادات ستكون "ارتفاعًا حادًا في أسعار الطاقة"، ليس فقط من خلال النقص المادي في النفط الخام، ولكن بفضل تضخيم المضاربين في السوق المالية وصناديق التحوط والبنوك والمتداولين الخوارزميين الذين يتداولون العقود الآجلة.وفقا له، فإنه "على نطاق أوسع، قد تتسبب أزمة الطاقة في انهيار أسواق الأسهم العالمية وارتفاع التضخم، "ليس فقط في الوقود، ولكن في قطاعات النقل والتصنيع وإنتاج الغذاء".وأضاف: "الدول المصدرة للنفط مثل روسيا ونيجيريا وأنغولا وماليزيا وحتى الولايات المتحدة يمكن أن تشهد مكاسب قصيرة الأجل من ارتفاع الأسعار. لكن بالنسبة للولايات المتحدة ، ستكون الفوائد مختلطة. وفي حين أن منتجي الطاقة قد يحققون أرباحا ، فإن انهيار التجارة العالمية وانخفاض المعاملات المقومة بالدولار يمكن أن يضعف مكانة الدولار الدولية".سلطنة عمان: استهداف ناقلة نفط قرب مضيق هرمز

https://sarabic.ae/20260301/خبراء-فيتناميون-إغلاق-مضيق-هرمز-سيغير-موازين-سوق-الطاقة-العالمي-1110904318.html

إيران

إسرائيل

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم, إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية