سلطنة عمان: استهداف ناقلة نفط قرب مضيق هرمز

أعلن مركز الأمن البحري في سلطنة عمان، اليوم الأحد، تعرض ناقلة النفط "SKYLIGHT"، التي ترفع علم جمهورية بالاو لهجوم بحري، وذلك على بعد نحو خمسة أميال بحرية شمال... 01.03.2026, سبوتنيك عربي

وأوضح المركز، في بيان رسمي، أن فرق الاستجابة تمكنت من إجلاء جميع أفراد طاقم السفينة البالغ عددهم 20 شخصاً، بينهم 15 من الجنسية الهندية وخمسة من الجنسية الإيرانية.ووفق المعلومات الأولية، أسفر الحادث عن إصابة أربعة من أفراد الطاقم بجروح متفاوتة، جرى نقلهم لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة.وأكد المركز، أن عمليات الإنقاذ والتعامل مع الحادث نُفذت بتنسيق مشترك بين الجهات العسكرية والأمنية والمدنية، في إطار الجاهزية الوطنية للتعامل مع الطوارئ والحوادث البحرية.وتعرض ميناء الدقم التجاري جنوب العاصمة العمانية مسقط، اليوم الأحد، لهجوم بطائرتين مسيرتين، ما أسفر عن إصابة عامل وافد.ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني، أن إحدى المسيرتين استهدفت سكنا عماليا متنقلا، بينما سقط حطام الأخرى قرب خزانات الوقود دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية. وأكدت سلطنة عمان إدانتها للهجوم، واتخاذها الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة البلاد، والمقيمين على أراضيها.وأدانت سلطنة عمان الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، لكنها رأت أن طهران لم يكن ينبغي لها الرد على منشآت في دول المنطقة، حسبما صرحت وزارة الخارجية العُمانية، أمس السبت.وقالت الوزارة في بيان لها: "بينما تدين عُمان الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، فإنها ترفض أيضا الأعمال الانتقامية الإيرانية ضد منشآت في السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت، وكذلك في الأردن والعراق". ودعت الوزارة إيران إلى احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي، فضلاً عن علاقات حسن الجوار مع دول الخليج العربي.كما دعا وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أمس السبت، الولايات المتحدة إلى "عدم التدخل" في الصراع الإسرائيلي الإيراني.وكتب البوسعيدي على منصة "إكس": "أشعر بالأسى، لقد تم تقويض المفاوضات الجادة والفعالة مرة أخرى، لا تخدم هذه الخطوة مصالح الولايات المتحدة ولا قضية السلام العالمي، وأدعو الله أن يرحم الأبرياء الذين سيعانون".وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.وقُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.

