عربي
بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
أمساليوم
بث مباشر
هجوم بمسيرتين على ميناء الدقم في سلطنة عمان وإصابة عامل
هجوم بمسيرتين على ميناء الدقم في سلطنة عمان وإصابة عامل
هجوم بمسيرتين على ميناء الدقم في سلطنة عمان وإصابة عامل

تعرض ميناء الدقم التجاري جنوب العاصمة العمانية مسقط، اليوم الأحد، لهجوم بطائرتين مسيرتين، ما أسفر عن إصابة عامل وافد.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن مصدر أمني، أن إحدى المسيرتين استهدفت سكنا عماليا متنقلا، بينما سقط حطام الأخرى قرب خزانات الوقود دون تسجيل خسائر بشرية أو مادية.
وأكدت سلطنة عمان إدانتها للهجوم، واتخاذها الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة البلاد، والمقيمين على أراضيها.
وأدانت سلطنة عمان الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، لكنها رأت أن طهران لم يكن ينبغي لها الرد على منشآت في دول المنطقة، حسبما صرحت وزارة الخارجية العُمانية، أمس السبت.
وقالت الوزارة في بيان لها: "بينما تدين عُمان الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران، فإنها ترفض أيضا الأعمال الانتقامية الإيرانية ضد منشآت في السعودية والإمارات والبحرين وقطر والكويت، وكذلك في الأردن والعراق".
ودعت الوزارة إيران إلى احترام سيادة الدول ومبادئ القانون الدولي، فضلاً عن علاقات حسن الجوار مع دول الخليج العربي.
تصاعد الدخان في سماء الدوحة، قطر، بعد سماع دوي انفجارات، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
إيران توجه رسالة إلى الدول العربية
06:53 GMT
كما دعا وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أمس السبت، الولايات المتحدة إلى "عدم التدخل" في الصراع الإسرائيلي الإيراني.
وكتب البوسعيدي على منصة "إكس": "أشعر بالأسى، لقد تم تقويض المفاوضات الجادة والفعالة مرة أخرى، لا تخدم هذه الخطوة مصالح الولايات المتحدة ولا قضية السلام العالمي، وأدعو الله أن يرحم الأبرياء الذين سيعانون".
وتابع: "أحث أمريكا على عدم الانجرار أكثر إلى هذا الصراع، هذه ليست حربكم".
وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
وزير خارجية عمان: إيران وافقت على "صفر تخزين" لليورانيوم المخصب
27 فبراير, 22:20 GMT
وقد شنت الولايات المتحدة وإسرائيل سلسلة من الضربات يوم السبت على أهداف في إيران، بما في ذلك طهران، مما تسبب في أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وردت إيران بشن ضربات صاروخية انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف أهداف عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.
قُتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي في مكتبه فجر السبت في هجوم صاروخي أمريكي إسرائيلي. وعقب مقتله، أعلنت الحكومة الإيرانية الحداد لمدة أربعين يوماً، وعطلة أسبوع كامل. وأصدر الحرس الثوري والجيش الإيراني بيانات تعهدا فيها بالثأر لمقتل خامنئي.
