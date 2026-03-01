إيران توجه رسالة إلى الدول العربية

عربي
بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية على إيران ومقتل خامنئي... صور وفيديو
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:18 GMT
29 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
09:48 GMT
11 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
10:03 GMT
46 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:49 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:30 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:00 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
15:15 GMT
16 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
15:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
تشاد تغلق حدودها مع السودان "حتى إشعار آخر" بعد هجمات طالت الأراضي التشادية
16:00 GMT
45 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
16:45 GMT
18 د
شؤون عسكرية
هل التعاون بين مصر والصين سيحول دون التوغل الإسرائيلي في إفريقيا؟ يجيب خبير
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: كييف تحاول تخريب أنابيب التيارين "الأزرق" و"التركي"، كابول مستعدة للحوار لحل النزاع مع باكستان
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
رغم استمرار المفاوضات... عدوان أمريكي إسرائيلي مشترك على إيران
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
46 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تلقى برامج المقالب إقبال جماهيري كل عام؟
09:18 GMT
7 د
من الملعب
ماذا يخبئ القدر في قرعة دوري أبطال وأوروبا.. ميسي يتصدر مشهد انتخابات برشلونة.. والزوراء يقيل النحاس
09:25 GMT
29 د
المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
10:03 GMT
16 د
طرائف سبوتنيك
سائح ركب قطارا خطأ وأصبح نجما
10:20 GMT
11 د
مرايا العلوم
محرك كمومي يطلق ثورة في صناعة الادوية، ونظارة ميتا الذكية بخاصية التعرف التلقائي على الوجوه، وابتكار يستخلص المياه من الهواء الجاف
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الهجرة غير الشرعية تحت المجهر بعد حادث غرق مركب في المتوسط
14:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسطورة "الأكل الصحي".. كيف خدعتنا صيحات التغذية؟
14:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
14:50 GMT
10 د
صدى الحياة
تربية الأطفال على الحبلين: "الحزم" الذي يبني أو "العقاب" الذي يحطم
15:00 GMT
29 د
مساحة حرة
بعد 70 عاماً من البحث.. دراسة تؤكد أن الصيام لا يؤثر على التركيز
15:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:00 GMT
8 د
خطوط التماس
الإسلام والشرق الأوسط
16:09 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
"التعامد العظيم" تعامد الشمس على وجه رمسيس وأسرار المصريين القدماء
16:54 GMT
9 د
مساحة حرة
الفول.. أفضل خِيار للسحور عند المصرين
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج عبر الانترنت... لماذا يتم اللجوء إليه وما نسبة نجاحه؟
17:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
17:51 GMT
9 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20260301/إيران-توجه-رسالة-إلى-الدول-العربية-1110894483.html
إيران توجه رسالة إلى الدول العربية
إيران توجه رسالة إلى الدول العربية
سبوتنيك عربي
وجه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، رسالة إلى الدول العربية، بعد تعرض بعضها أمس لهجمات إثر الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الاستباقي على... 01.03.2026, سبوتنيك عربي
2026-03-01T06:53+0000
2026-03-01T06:53+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110853030_0:249:3072:1976_1920x0_80_0_0_63c94b4ba4636ff40b6447ac0f072aa3.jpg
وقال لاريجاني: "يعلم جيراننا ودول المنطقة أن إيران لا تنوي مهاجمتهم، ولكن إذا استُخدمت القواعد الأمريكية ضد إيران، فسيكون الرد متناسبا".وتابع: "لم تبدأ إيران عدوانا قط ولن تفعل، لكنها تدافع عن أمنها وحقوقها، إن تضامن الشعب ووحدته، وجاهزية القوات المسلحة، يضمنان استمرار أمن البلاد وسلطتها"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.تأتي تصريحات لاريجاني، بعد أن ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس السبت، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما على 4 قواعد أمريكية، في قطر والكويت ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة.ودوت صفارات الإنذار في الدول الخليجية الأربع، بعد استهداف إيران للقواعد الأمريكية هناك، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، فجر اليوم الأحد، عن تسجيل 4 إصابات جراء وقوع حادث في مطار دبي الدولي، مؤكدة أنه يتم التعامل مع الحادث بشكل فوري، وسيتم بث كافة المعلومات المُحدّثة والتفاصيل الإضافية حال ورودها.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه "تم تقديم المساعدة الطبية العاجلة واللازمة للمصابين على الفور، بالتزامن مع تفعيل فرق الاستجابة الطارئة للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة".وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، أمس السبت، تمكن قواتها المسلحة من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضي الدولة، مؤكدة إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي القطرية.فيما أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين، اليوم السبت، وقوع "اعتداءات" استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود المملكة، تم إطلاقها من خارج أراضيها، معتبرا ذلك "انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وأمنها".وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
https://sarabic.ae/20260228/رئيس-لجنة-الأمن-القومي-الإيراني-ينشر-خريطة-تضم-10-دول-ويحذر-من-استهدافها-1110859253.html
https://sarabic.ae/20260228/البيت-الأبيض-ترامب-أجرى-محادثات-هاتفية-مع-قادة-السعودية-وقطر-والإمارات-1110882768.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07ea/02/1c/1110853030_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_ebbe7d7083edf8d2a4083512d6b73a21.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

إيران توجه رسالة إلى الدول العربية

06:53 GMT 01.03.2026
© REUTERS Mohammed Salemتصاعد الدخان في سماء الدوحة، قطر، بعد سماع دوي انفجارات، 28 فبراير/ شباط 2026
تصاعد الدخان في سماء الدوحة، قطر، بعد سماع دوي انفجارات، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.03.2026
© REUTERS Mohammed Salem
تابعنا عبر
وجه أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الأحد، رسالة إلى الدول العربية، بعد تعرض بعضها أمس لهجمات إثر الهجوم الإسرائيلي الأمريكي الاستباقي على طهران.
وقال لاريجاني: "يعلم جيراننا ودول المنطقة أن إيران لا تنوي مهاجمتهم، ولكن إذا استُخدمت القواعد الأمريكية ضد إيران، فسيكون الرد متناسبا".
وتابع: "لم تبدأ إيران عدوانا قط ولن تفعل، لكنها تدافع عن أمنها وحقوقها، إن تضامن الشعب ووحدته، وجاهزية القوات المسلحة، يضمنان استمرار أمن البلاد وسلطتها"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.
تأتي تصريحات لاريجاني، بعد أن ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس السبت، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما على 4 قواعد أمريكية، في قطر والكويت ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة.
ودوت صفارات الإنذار في الدول الخليجية الأربع، بعد استهداف إيران للقواعد الأمريكية هناك، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.
تصاعد الدخان في السماء بعد سماع دوي انفجارات في الدوحة، قطر، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني ينشر خريطة تضم 10 دول ويحذر من استهدافها
أمس, 12:31 GMT
وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، فجر اليوم الأحد، عن تسجيل 4 إصابات جراء وقوع حادث في مطار دبي الدولي، مؤكدة أنه يتم التعامل مع الحادث بشكل فوري، وسيتم بث كافة المعلومات المُحدّثة والتفاصيل الإضافية حال ورودها.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه "تم تقديم المساعدة الطبية العاجلة واللازمة للمصابين على الفور، بالتزامن مع تفعيل فرق الاستجابة الطارئة للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة".
وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، أمس السبت، تمكن قواتها المسلحة من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضي الدولة، مؤكدة إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي القطرية.
فيما أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين، اليوم السبت، وقوع "اعتداءات" استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود المملكة، تم إطلاقها من خارج أراضيها، معتبرا ذلك "انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وأمنها".
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
البيت الأبيض: ترامب أجرى محادثات هاتفية مع قادة السعودية وقطر والإمارات
أمس, 19:54 GMT
وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2026 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала