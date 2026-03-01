https://sarabic.ae/20260301/إيران-توجه-رسالة-إلى-الدول-العربية-1110894483.html

إيران توجه رسالة إلى الدول العربية

إيران توجه رسالة إلى الدول العربية

01.03.2026

وقال لاريجاني: "يعلم جيراننا ودول المنطقة أن إيران لا تنوي مهاجمتهم، ولكن إذا استُخدمت القواعد الأمريكية ضد إيران، فسيكون الرد متناسبا".وتابع: "لم تبدأ إيران عدوانا قط ولن تفعل، لكنها تدافع عن أمنها وحقوقها، إن تضامن الشعب ووحدته، وجاهزية القوات المسلحة، يضمنان استمرار أمن البلاد وسلطتها"، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.تأتي تصريحات لاريجاني، بعد أن ذكرت وسائل إعلام إيرانية، أمس السبت، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما على 4 قواعد أمريكية، في قطر والكويت ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة.ودوت صفارات الإنذار في الدول الخليجية الأربع، بعد استهداف إيران للقواعد الأمريكية هناك، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة، فجر اليوم الأحد، عن تسجيل 4 إصابات جراء وقوع حادث في مطار دبي الدولي، مؤكدة أنه يتم التعامل مع الحادث بشكل فوري، وسيتم بث كافة المعلومات المُحدّثة والتفاصيل الإضافية حال ورودها.وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أنه "تم تقديم المساعدة الطبية العاجلة واللازمة للمصابين على الفور، بالتزامن مع تفعيل فرق الاستجابة الطارئة للتعامل مع الموقف بالتنسيق مع الجهات المختصة".وأعلنت وزارة الدفاع القطرية، أمس السبت، تمكن قواتها المسلحة من التصدي بنجاح لعدد من الهجمات الصاروخية التي استهدفت أراضي الدولة، مؤكدة إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى الأراضي القطرية.فيما أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين، اليوم السبت، وقوع "اعتداءات" استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود المملكة، تم إطلاقها من خارج أراضيها، معتبرا ذلك "انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وأمنها".وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

