رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني ينشر خريطة تضم 10 دول ويحذر من استهدافها

نشر رئيس لجنة الأمن القومي الإيراني، إبراهيم عزيزي، اليوم السبت، خريطة تضم 10دول، وحذر من استهدافها، بعد الهجوم الإسرائيلي -الأمريكي على طهران. 28.02.2026, سبوتنيك عربي

الدول العشر التي ظهرت في خريطة نشرها عزيزي عبر منصة "إكس"، هي قاعدة إنجرليك الجوية في تركيا، وسوريا، والأردن، والعراق، والكويت، وقاعدة "العديد" الأمريكية في قطر، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، ونشاط الدعم البحري في مملكة البحرين، وسلطنة عمان.وكتب عزيزي مع تغريدته: "هذه هي خطواتنا في المنطقة، لقد حذرنا من أن هذه الحرب ستتوسع إقليميا".وذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، أن الحرس الثوري الإيراني شن هجوما على 4 قواعد أمريكية، في قطر والكويت ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة.ودوت صفارات الإنذار في الدول الخليجية الأربع، بعد استهداف إيران للقواعد الأمريكية هناك، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.وكان إبراهيم عزيزي كتب في وقت سابق على منصة "إكس"، بعد الهجوم الإسرائيلي الأمريكي: "لقد حذرناكم! الآن بدأتَم تسلكون طريقا لم يعد لكم سيطرة على نهايته".وشنت إسرائيل بالتعاون مع أمريكا، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

