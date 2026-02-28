عربي
بث مباشر... لأهم مستجدات الضربات الأمريكية – الإسرائيلية ضد إيران... صور وفيديو
البحرين: اعتداءات من خارج أراضينا تستهدف مواقع وطنية وتهدد سيادة المملكة
البحرين: اعتداءات من خارج أراضينا تستهدف مواقع وطنية وتهدد سيادة المملكة
البحرين: اعتداءات من خارج أراضينا تستهدف مواقع وطنية وتهدد سيادة المملكة
سبوتنيك عربي
أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين، اليوم السبت، وقوع "اعتداءات" استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود المملكة، تم إطلاقها من خارج أراضيها، معتبرا ذلك "انتهاكا سافرا... 28.02.2026, سبوتنيك عربي
2026-02-28T11:11+0000
2026-02-28T11:11+0000
البحرين
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
إيران
العالم العربي
11:11 GMT 28.02.2026
© REUTERS Stringerتصاعد الدخان في السماء بعد سماع دوي انفجارات في المنامة، البحرين، 28 فبراير/ شباط 2026
تصاعد الدخان في السماء بعد سماع دوي انفجارات في المنامة، البحرين، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
© REUTERS Stringer
تابعنا عبر
أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين، اليوم السبت، وقوع "اعتداءات" استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود المملكة، تم إطلاقها من خارج أراضيها، معتبرا ذلك "انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وأمنها".
وأضاف في بيان له، أن "الجهات الأمنية والعسكرية المختصة باشرت فورا تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة".
وأعرب المركز في بيان له، عن "إدانة حكومة مملكة البحرين الشديدة لهذه الاعتداءات الغادرة، التي تمثل تهديدا مباشرا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها"، مؤكدا أنها "تحتفظ بحقها الكامل في الرد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها، وذلك بالتنسيق مع حلفائها وشركائها"، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).
كما أكد مركز الاتصال الوطني البحريني، أن "التفاصيل ذات الصلة بالشأن العسكري سيتم الإعلان عنها لاحقا عبر الجهات المختصة، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ومتطلبات الأمن".
وأهاب مركز الاتصال بالجميع "تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثوقة، بما يعزز الأمن المجتمعي ويحفظ الاستقرار الوطني".
وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.
تصاعد الدخان في سماء الدوحة، قطر، بعد سماع دوي انفجارات، 28 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2026
إعلام: الحرس الثوري الإيراني يهاجم 4 قواعد أمريكية في قطر والكويت والبحرين والإمارات
09:48 GMT
وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".
وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.
وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.
