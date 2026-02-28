https://sarabic.ae/20260228/البحرين-اعتداءات-من-خارج-أراضينا-تستهدف-مواقع-وطنية-وتهدد-سيادة-المملكة--1110856240.html

البحرين: اعتداءات من خارج أراضينا تستهدف مواقع وطنية وتهدد سيادة المملكة

البحرين: اعتداءات من خارج أراضينا تستهدف مواقع وطنية وتهدد سيادة المملكة

أعلن مركز الاتصال الوطني في البحرين، اليوم السبت، وقوع "اعتداءات" استهدفت مواقع ومنشآت داخل حدود المملكة، تم إطلاقها من خارج أراضيها، معتبرا ذلك "انتهاكا سافرا... 28.02.2026, سبوتنيك عربي

وأضاف في بيان له، أن "الجهات الأمنية والعسكرية المختصة باشرت فورا تنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة، واتخاذ الإجراءات الميدانية اللازمة". وأعرب المركز في بيان له، عن "إدانة حكومة مملكة البحرين الشديدة لهذه الاعتداءات الغادرة، التي تمثل تهديدا مباشرا لأمن المملكة وسلامة مواطنيها والمقيمين على أرضها"، مؤكدا أنها "تحتفظ بحقها الكامل في الرد واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها الوطني وصون سيادتها، وذلك بالتنسيق مع حلفائها وشركائها"، وفقا لوكالة أنباء البحرين (بنا).كما أكد مركز الاتصال الوطني البحريني، أن "التفاصيل ذات الصلة بالشأن العسكري سيتم الإعلان عنها لاحقا عبر الجهات المختصة، وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية ومتطلبات الأمن". وأهاب مركز الاتصال بالجميع "تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو تداول معلومات غير موثوقة، بما يعزز الأمن المجتمعي ويحفظ الاستقرار الوطني".وشنت الولايات المتحدة وإسرائيل، صباح اليوم السبت، هجوما على إيران، في تصعيد خطير عقب أسابيع من المفاوضات بين المسؤولين الأمريكيين والإيرانيين بشأن البرنامج النووي الإيراني.وأكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في مقطع فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الولايات المتحدة بدأت حملة عسكرية "واسعة النطاق ومستمرة" في إيران، "لمنع هذه الديكتاتورية المتطرفة الشريرة من تهديد أمريكا ومصالحنا الأمنية القومية الأساسية".وقال ترامب: "سندمر صواريخهم ونسوي صناعتهم الصاروخية بالأرض". لطالما أكدت إيران أن برنامجها النووي مخصص للأغراض المدنية فقط.وذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن طهران تستعد "لرد ساحق" على الهجمات.

