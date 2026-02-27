عربي
وزير خارجية عمان: إيران وافقت على "صفر تخزين" لليورانيوم المخصب
وزير خارجية عمان: إيران وافقت على "صفر تخزين" لليورانيوم المخصب
قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الجمعة، إن إيران وافقت في محادثاتها مع الولايات المتحدة على عدم الاحتفاظ مطلقًا بمخزون من اليورانيوم المخصّب، واصفًا... 27.02.2026
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
سلطنة عمان
وأضاف البوسعيدي في مقابلة مع برنامج "فايس ذي نيشن" على شبكة "سي بي إس" أن "هذا أمر جديد تمامًا. إنه يجعل الجدل حول التخصيب أقل أهمية، لأننا نتحدث الآن عن صفر تخزين".وعبر وزير الخارجية العماني أنه يرى أن اتفاق السلام بات في المتناول إذا أتيحت للدبلوماسية المساحة اللازمة، داعيا "إلى مواصلة عملية التفاوض بين أمريكا وإيران لأننا أحرزنا تقدما ملموسا نحو التوصل لاتفاق". وتتهم إدارة ترامب طهران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي. غير أن البوسعيدي قال للشبكة الأمريكية: "إذا لم يكن بإمكانك تخزين مواد مخصّبة، فلن تكون هناك وسيلة فعليًا لصنع قنبلة".في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينبغي على إيران التخلي بالكامل عن تخصيب اليورانيوم، لكن طهران ترفض تقديم رد "صحيح" على مطلب واشنطن.وأضاف الرئيس الأمريكي: "إنهم لا يتخذون القرار الصحيح".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، الجمعة، بأن وزارة الخارجية الأمريكية طالبت بمغادرة بعض موظفي سفارتها في تل أبيب بسبب مخاطر أمنية.وبدأ ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، يوم الثلاثاء الماضي، في طرح مبررات أمام الرأي العام الأمريكي لإمكانية شن الولايات المتحدة هجمات ضد إيران، قائلًا إن طهران "تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريبًا" إلى الولايات المتحدة.وفي وقت سابق من أمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف".وذكرت تقارير أمريكية، نقلا عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".وجرت الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.
وزير خارجية عمان: إيران وافقت على "صفر تخزين" لليورانيوم المخصب

22:20 GMT 27.02.2026 (تم التحديث: 22:44 GMT 27.02.2026)
وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي
 وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد البوسعيدي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
© AP Photo
قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الجمعة، إن إيران وافقت في محادثاتها مع الولايات المتحدة على عدم الاحتفاظ مطلقًا بمخزون من اليورانيوم المخصّب، واصفًا ذلك بأنه اختراق يأمل بأن يحول دون اندلاع حرب، وأن اتفاق السلام بات في المتناول.
وأضاف البوسعيدي في مقابلة مع برنامج "فايس ذي نيشن" على شبكة "سي بي إس" أن "هذا أمر جديد تمامًا. إنه يجعل الجدل حول التخصيب أقل أهمية، لأننا نتحدث الآن عن صفر تخزين".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يتحدث إلى وسائل الإعلام، أثناء مغادرته البيت الأبيض قبل رحلته إلى كوربوس كريستي، تكساس، في واشنطن العاصمة، الولايات المتحدة، 27 فبراير/ شباط 2026 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.02.2026
ترامب: لا أسعى لاستخدام القوة ضد إيران لكن قد يكون ذلك ضروريا أحيانا
18:25 GMT
وعبر وزير الخارجية العماني أنه يرى أن اتفاق السلام بات في المتناول إذا أتيحت للدبلوماسية المساحة اللازمة، داعيا "إلى مواصلة عملية التفاوض بين أمريكا وإيران لأننا أحرزنا تقدما ملموسا نحو التوصل لاتفاق".
وتتهم إدارة ترامب طهران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي. غير أن البوسعيدي قال للشبكة الأمريكية: "إذا لم يكن بإمكانك تخزين مواد مخصّبة، فلن تكون هناك وسيلة فعليًا لصنع قنبلة".
في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينبغي على إيران التخلي بالكامل عن تخصيب اليورانيوم، لكن طهران ترفض تقديم رد "صحيح" على مطلب واشنطن.
وقال ترامب للصحفيين في تكساس: "يريدون التخصيب [اليورانيوم] قليلًا. لكن عندما تمتلكون هذا الكم الهائل من النفط، فلا حاجة للتخصيب. لهذا السبب أنا غير راضٍ عن سير المفاوضات... أقول لا للتخصيب. لا 20%، ولا 30%".
وأضاف الرئيس الأمريكي: "إنهم لا يتخذون القرار الصحيح".
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، الجمعة، بأن وزارة الخارجية الأمريكية طالبت بمغادرة بعض موظفي سفارتها في تل أبيب بسبب مخاطر أمنية.
وبدأ ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، يوم الثلاثاء الماضي، في طرح مبررات أمام الرأي العام الأمريكي لإمكانية شن الولايات المتحدة هجمات ضد إيران، قائلًا إن طهران "تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريبًا" إلى الولايات المتحدة.
وفي وقت سابق من أمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف".
وذكرت تقارير أمريكية، نقلا عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".
وجرت الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.
