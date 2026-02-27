https://sarabic.ae/20260227/وزير-خارجية-عمان-أرى-أن-اتفاق-السلام-بات-في-المتناول-وإيران-وافقت-على-صفر-تخزين-لليورانيوم-المخصب-1110843317.html

وزير خارجية عمان: إيران وافقت على "صفر تخزين" لليورانيوم المخصب

وزير خارجية عمان: إيران وافقت على "صفر تخزين" لليورانيوم المخصب

سبوتنيك عربي

قال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، الجمعة، إن إيران وافقت في محادثاتها مع الولايات المتحدة على عدم الاحتفاظ مطلقًا بمخزون من اليورانيوم المخصّب، واصفًا... 27.02.2026, سبوتنيك عربي

2026-02-27T22:20+0000

2026-02-27T22:20+0000

2026-02-27T22:44+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سلطنة عمان

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/0c/1d/1071717192_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_486e9d4254448f7b2655ec3f65404f72.jpg

وأضاف البوسعيدي في مقابلة مع برنامج "فايس ذي نيشن" على شبكة "سي بي إس" أن "هذا أمر جديد تمامًا. إنه يجعل الجدل حول التخصيب أقل أهمية، لأننا نتحدث الآن عن صفر تخزين".وعبر وزير الخارجية العماني أنه يرى أن اتفاق السلام بات في المتناول إذا أتيحت للدبلوماسية المساحة اللازمة، داعيا "إلى مواصلة عملية التفاوض بين أمريكا وإيران لأننا أحرزنا تقدما ملموسا نحو التوصل لاتفاق". وتتهم إدارة ترامب طهران بالسعي إلى امتلاك سلاح نووي. غير أن البوسعيدي قال للشبكة الأمريكية: "إذا لم يكن بإمكانك تخزين مواد مخصّبة، فلن تكون هناك وسيلة فعليًا لصنع قنبلة".في السياق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه ينبغي على إيران التخلي بالكامل عن تخصيب اليورانيوم، لكن طهران ترفض تقديم رد "صحيح" على مطلب واشنطن.وأضاف الرئيس الأمريكي: "إنهم لا يتخذون القرار الصحيح".وكانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، الجمعة، بأن وزارة الخارجية الأمريكية طالبت بمغادرة بعض موظفي سفارتها في تل أبيب بسبب مخاطر أمنية.وبدأ ترامب في خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونغرس، يوم الثلاثاء الماضي، في طرح مبررات أمام الرأي العام الأمريكي لإمكانية شن الولايات المتحدة هجمات ضد إيران، قائلًا إن طهران "تعمل على تطوير صواريخ ستصل قريبًا" إلى الولايات المتحدة.وفي وقت سابق من أمس الخميس، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف".وذكرت تقارير أمريكية، نقلا عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".وجرت الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.

https://sarabic.ae/20260227/ترامب-لا-أسعى-لاستخدام-القوة-ضد-إيران-لكن-قد-يكون-ذلك-ضروريا-أحيانا-1110837471.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

سلطنة عمان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, سلطنة عمان