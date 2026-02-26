https://sarabic.ae/20260226/التلفزيون-الرسمي-الإيراني-وفدنا-في-جنيف-أكد-حق-طهران-في-استخدام-الطاقة-النووية-السلمية-1110800661.html

التلفزيون الرسمي الإيراني: وفدنا في جنيف أكد حق طهران في استخدام الطاقة النووية السلمية

أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الخميس، بأن الوفد الإيراني في المفاوضات النووية غير المباشرة مع أمريكا بجنيف، أكد أن "حق استخدام الطاقة النووية السلمية...

وقال التلفزيون الإيراني إن "حق استخدام الطاقة النووية السلمية في مفاوضات جنيف لا يزال قائما".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف".وقالت التقارير: "سيعتمد قرار دونالد ترامب، بإصدار أوامر بشن غارات جوية على إيران، جزئيًا، على تقييم المبعوثين الخاصين لترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما إذا كانت طهران تتمسك باتفاق للتخلي عن قدراتها النووية".وأضافت التقارير: "لم يتخذ الرئيس قرارًا نهائيًا بشأن أي ضربات، حيث تستعد الإدارة لتلقي أحدث مقترح من إيران هذا الأسبوع، قبل ما وصفهوفي وقت سابق، ذكرت وكالة غربية، أن ويتكوف وكوشنر سيسافران إلى جنيف، هذا الأسبوع، لعقد جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.وجرت اليوم الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.

