التلفزيون الرسمي الإيراني: وفدنا في جنيف أكد حق طهران في استخدام الطاقة النووية السلمية
© REUTERS Florion Gogaسيارة دبلوماسية تقل وفدا أمريكيا تقترب من مقر إقامة السفير العماني لدى الأمم المتحدة، والذي يُعتقد أنه المكان الذي ستُعقد فيه محادثات غير مباشرة بين إيران وأمريكا بشأن نزاعهما النووي، كولوني سويسرا، 26 فبراير/ شباط 2026
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الخميس، بأن الوفد الإيراني في المفاوضات النووية غير المباشرة مع أمريكا بجنيف، أكد أن "حق استخدام الطاقة النووية السلمية لا يزال قائمًا، فضلًا عن الرفض القاطع لنقل المواد النووية الإيرانية المخصبة إلى خارج البلاد".
وقال التلفزيون الإيراني إن "حق استخدام الطاقة النووية السلمية في مفاوضات جنيف لا يزال قائما".
وتابع: "سيتم الحفاظ على القدرة على إنتاج الوقود النووي، ونرفض بشكل قاطع موضوع نقل المواد الإيرانية المخصّبة إلى خارج البلاد، وأكدت إيران ضرورة رفع العقوبات عنها".
وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إيرانية، أن الجولة "الثالثة من المفاوضات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي الإيراني، بدأت في جنيف".
وذكرت تقارير أمريكية، نقلًا عن مصادر، أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن الضربات المحتملة ضد إيران، "سيعتمد على تقييم نوايا طهران بموجب الاتفاق النووي من قبل المبعوث الخاص ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر".
وقالت التقارير: "سيعتمد قرار دونالد ترامب، بإصدار أوامر بشن غارات جوية على إيران، جزئيًا، على تقييم المبعوثين الخاصين لترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، فيما إذا كانت طهران تتمسك باتفاق للتخلي عن قدراتها النووية".
وأضافت التقارير: "لم يتخذ الرئيس قرارًا نهائيًا بشأن أي ضربات، حيث تستعد الإدارة لتلقي أحدث مقترح من إيران هذا الأسبوع، قبل ما وصفه
وأفادت مصادر مطّلعة لوسائل إعلام أمريكية، بأن ترامب تلقى إحاطات عدة حول الخيارات العسكرية، كان آخرها يوم الأربعاء الماضي، في غرفة العمليات في البيت الأبيض. كما استطلع آراء مجموعة واسعة من المسؤولين في الجناح الغربي من البيت الأبيض، خلال الأسابيع الأخيرة، حول ما ينبغي فعله تجاه إيران.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة غربية، أن ويتكوف وكوشنر سيسافران إلى جنيف، هذا الأسبوع، لعقد جولة جديدة من المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني.
وجرت اليوم الخميس، جولة من المفاوضات غير المباشرة بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، في مقر البعثة الدبلوماسية العمانية في جنيف.